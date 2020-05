CUBINO: “HABER LOGRADO LA LIBERACIÓN DE DATOS PARA LA NAVEGACIÓN POR LAS PÁGINAS EDUCATIVAS ES GARANTIZAR UN DERECHO”

La Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Analía Cubino, mantuvo un encuentro por videoconferencia con el Vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Gustavo López. Estuvo acompañada de la delegada del organismo en la provincia, Paula Catá.



Durante el mismo se repasaron los distintos logros obtenidos a partir del trabajo en conjunto entre la Provincia y la Nación para garantizar la libre navegación de las páginas educativas para todos los niveles sin consumo de datos.

Cubino sostuvo al respecto que “en este contexto de aislamiento, como Estado debemos garantizar el acceso de los estudiantes a los contenidos digitales para que puedan continuar con su trayecto educativo desde sus casas”.

“Toda la comunidad educativa fueguina está haciendo un enorme esfuerzo para que los chicos y chicas de nuestra provincia sigan estudiando, sigan aprendiendo y fundamentalmente sigan manteniendo el vínculo con sus docentes que es una parte fundamental de la formación. Estamos trabajando en conjunto con los entes nacionales y con el ministerio de educación de la Nación en todas las estrategias que permitan garantizar el acceso de estudiantes y docentes a una herramienta fundamental como lo es la telefonía móvil, en el caso de la navegación de nuestro portal educativo Aprendo en Casa”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “haber logrado la liberación de datos para la navegación por las páginas educativas es sobre todo garantizar un derecho. Esta acción se complementa con la entrega de material impreso a aquellas familias que aún así no tienen acceso a las tecnologías de la comunicación y la información. Estamos a la vez aumentando la cantidad de subdominios del portal para poder alojar en nuestra plataforma las aulas de las instituciones de forma virtual en el mismo sitio”.

“Agradecemos a las autoridades del ENACOM y del Ministerio de Educación de la Nación por el acompañamiento y por acompañarnos en esta situación que nos toca atravesar”, finalizó.

Por su parte, el Vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, indicó que “hemos trabajado muy arduamente con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta y con la Ministra de Educación de la provincia, Analía Cubino, para lograr la libre navegación de las páginas educativas nacionales, provinciales y de la UNTDF”.

“Hoy los estudiantes de todos los niveles pueden estudiar a través del teléfono celular si no tienen una computadora sin consumo de datos. La liberación del consumo de datos es fundamental para el sistema educativo y también para el sistema de salud”, recalcó.

El funcionario dijo además que “lo primero que hay que cuidar es la vida y la salud. Si nos tenemos que quedar en nuestras casas por el aislamiento preventivo social y obligatorio, lo que le toca al ENACOM junto con los ministerios de educación de Nación y de la Provincia es asegurar la continuidad del ciclo lectivo”.

Por otra parte, López informó que “hemos llegado además a un acuerdo con las compañías y a través de un decreto del Presidente Alberto Fernández se ha declarado servicio esencial Internet, telefonía celular, telefonía fija y televisión por cable. Esto significa que aquellos que están ayudados por el Estado con asignación universal, que cobren la jubilación mínima o que son categoría A o B del monotributo no se les puede cortar el servicio por falta de pago. Automáticamente luego de tres meses de mora continuarán recibiendo un servicio mínimo. Esto incluye también a cuentapropistas de las categorías C y D, los clubes de barrio, las asociaciones de fomento y las cooperativas entre otros”.

“Desde el ENACOM, desde el Estado Nacional y desde el Estado Provincial estamos cuidando a los argentinos y a los fueguinos”, concluyó.