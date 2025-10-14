CURSO INTENSIVO Y GRATUITO DE INGLÉS GASTRONÓMICO EN TOLHUIN

El Gobierno de la Provincia abre las inscripciones para una nueva capacitación gratuita destinada a trabajadores y vecinos de Tolhuin interesados en desarrollar competencias en atención al público y servicios gastronómicos.

La propuesta es para un Curso Intensivo de Inglés Gastronómico en Tolhuin que tiene como objetivo fortalecer las capacidades locales, brindando herramientas comunicacionales para mejorar la atención al visitante extranjero y ampliar las oportunidades de empleo.

El curso está orientado tanto a personas que ya se desempeñan en el ámbito gastronómico como a quienes buscan su primera inserción laboral. El mismo comenzará el 22 de octubre y se desarrollará a lo largo de ocho encuentros, los miércoles y viernes de 19:30 a 21:30 horas, en el Colegio Provincial Ramón Alberto Trejo Noel (Santiago Rupatini 379), finalizando el 14 de noviembre.

Durante el cursado, los participantes trabajarán sobre vocabulario técnico, expresiones frecuentes y situaciones reales de atención al cliente, tales como la toma de pedidos, la descripción de platos y bebidas, la recepción de visitantes y la resolución de consultas.

Las personas interesadas podrán preinscribirse completando el siguiente formulario:

https://forms.gle/ywmdZZ34BcfydtA16

También podrán acercarse de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 a la delegación del Ministerio de Trabajo y Empleo ubicada en Pedro Oliva 526.