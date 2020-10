Damián de Santo, tras ser acusado de ocupar tierras en Córdoba: “No soy un usurpador”

Un joven dice que es el legítimo dueño de un lote. , el actor explicó que el conflicto está judicializado. “No hago las cosas por izquierda”, remarcó.

Damián de Santo, en medio de un escándalo.

Hace unos días, Damián de Santo fue noticia por los incendios en Córdoba. El actor enfrentó con sus propios medios al fuego que avanzó en unos campos cercanos al complejo de cabañas que tiene en Villa Giardinos.

“Nunca pensé que las llamas iban a avanzar tan rápido. Estaba tomando mate y a la media hora tenía el fuego en mi casa”, relató sobre lo ocurrido en esa provincia en una entrevista con eldoce.

En las últimas horas, se conoció una denuncia contra el actor. Un joven llamado Lucas Berubi asegura que De Santo usurpó ilegalmente tierras que pertenecen a su familia.

“Mi abuelo tiene 93 años y ese lugar era algo que él quería y se lo sacaron. Él (por De Santo) fue comprando varios lotes. El número dos, que tiene mil metros cuadrados, es de mi familia, pero él unificó todo”, manifestó el presunto damnificado en diálogo con Nosotros a la mañana.

En una nota , De Santo se defendió y dijo que “el tema está judicializado” y confía en que todo se puede resolver. “Estamos en juicio. Yo no puedo dar ningún tipo de opinión al respecto porque estamos en una etapa inicial del juicio y cualquier comentario que yo puede hacer me parece que no suma. Al contrario, podría desvirtuar la situación. Lo único que puedo asegurar es que no soy un usurpador”, manifestó.

El actor remarcó que siempre se manejó en el marco de la ley. “Quienes me conocen saben que no hago las cosas por izquierda jamás. Todo lo que dijo (este joven) en TV, tiene que decirlo ante el juez. Espero que el tema se defina legalmente y no por los medios. Usa la coyuntura (N. de la R: en referencia a los incendios en Córdoba) para hablar mal de mí, de manera infundada porque hay un juicio, no hay una decisión judicial”, sostuvo.

En la localidad de Villa Giardinos, el exconductor de Morfi, todos a la mesa es dueño de un complejo turístico, donde vive con su mujer y sus hijos desde hace 20 años.

Berubi, por su parte, dice ser el propietario de un lote donde funciona dicho establecimiento. “Hace doce años que él está lucrando con eso. El lote jamás estuvo en venta. Nosotros todos los años pagamos los impuestos. Reclamamos lo que nos corresponde”, exclamó el joven, que ya tuvo una mediación con el actor, pero no llegó a un acuerdo.

“Fue todo muy amable pero no llegamos a nada. Él quería que le cambiara el lote por uno de las puntas; no acepté porque es un lugar que tiene un valor afectivo para mi familia”, relató el denunciante en una nota con Confrontados. Por lo pronto, el asunto continuará en Tribunales.