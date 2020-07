Daniel Arroyo: “Trabajamos con Margarita Barrientos y con todos”

El ministro de Desarrollo Social se refirió a las declaraciones de la dirigente social, quien aseguró que está “pagando haber apoyado a Macri”

Luego de las declaraciones de la referente social Margarita Barrietos, que está “pagando el haber apoyado a Macri”, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró que desde el Gobierno se encuentran trabajando con la dirigente “y con todos”.

Daniel Arroyo habló de las declaraciones de Margarita Barrientos y de la crisis social por el coronavirus

“Estamos trabajando con Margarina Barrientos y con todos”, aseveró Daniel Arroyo e insistió: “Colaboramos con todos”. En ese sentido, indicó que “Argentina tiene una gran red social, con mucha gente que pone el cuerpo, Margatira es una de ellas”.

“Como todos, está en una situación muy crítica porque hay mas gente en los comedores, lo sabemos”, evaluó Daniel Arroyo a raíz de la crisis generada a partir de la pandemia de coronavirus.

Las declaraciones de Daniel Arroyo tienen lugar a raíz de una entrevista que Margarita Barrientos dio a La Nación, donde la referente social declaró que la asistencia que recibía de particulares y empresas bajó en un 90%, y al mismo tiempo sostiene que su Fundación engrosa la lista de organizaciones sociales que reclaman mayor asistencia estatal sin obtener respuesta.

Hace un tiempo, Margatira Barrientos había indicado que se siente defraudada por el ex presidente Mauricio Macri y agregó que ha perdido contacto con él: “El que se ofendió por mi palabra, que sepa que no se interpretó el sentido en el que yo lo quise decir”.

Al ser consultada sobre el impacto del aislamiento obligatorio por el coronavirus en la cantidad de gente que se acerca a pedir ayuda, Margarita Barrientos confesó: “Aumentó muchísimo. Viene gente que vive a 30 kilómetros, vienen de todos lados. Cuando yo llego a mi casa, la gente me viene a pedir mercadería aquí. Yo soy de cocinar mucho también, así que reparto entre mis vecinos”.

“De lo que nosotros recibimos en Los Piletones, la mitad la traemos para los dos comedores de aquí. Pero también tenemos un comedor en Cañuelas que se sostiene con la ayuda de Los Piletones”, reveló Margarita Barrientos y también declaró: “Muchas de las ayudas que tendrían que llegar no llegan. Pido frazadas, pido colchones, yo no los pido para mí porque tengo mi pensión y mis hijos me ayudan. Solamente pido para la gente que vive debajo de un nylon, que duerme arriba de una tarima o arriba de un cartón”, explicó. Y agregó: “A veces creo que todo lo que me falta hoy es un poco lo que estoy pagando. Ojalá que me equivoque”.