Darío Benedetto disparó contra Almendra y Varela: «La camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda”

El delantero habló de las consecuencias que tuvieron los juveniles tras el cruce con Sebastián Battaglia.

Previo al cruce por Copa Argentina frente a Central Córdoba de Rosario y en medio de los escándalos que explotaron en Boca, Darío Benedetto no tuvo filtro al hablar de las situaciones de Agustín Almendra y Alan Varela. Además, demostró su apoyo total para con Sebastián Battaglia.

Sobre el caso Almendra, quien se cruzó con el DT en la práctica del lunes por la mañana y bajó a entrenar con la Reserva, el Pipa fue tajante: “El plantel está muy tranquilo. Son cosas que a la larga iban a pasar, es algo que no se aguantaba más. El plantel piensa igual que el cuerpo técnico y bancamos a muerte la decisión del entrenador junto con el Consejo de Fútbol.

Luego, agregó: «Hay cosas que sobrepasan el límite y creo que la decisión que se tomó es la correcta. Hoy estamos tranquilos, hay un grupo humano muy lindo con una competencia muy sana y la verdad que esto había que sacarlo de raíz y se sacó de raíz”.

Y siguió, muy duro con el volante juvenil: “El grupo está muy contento con la decisión que tomó el cuerpo técnico. Hay cosas que dentro del grupo tampoco se aguantaban más. Era algo que tenía que pasar… Creo que hay cosas que no se dicen, sobre todo hay que respetar tanto al entrenador como a los que se rompen el lomo al lado de cada compañero. Más allá de que jugar de titular o suplente, uno siempre tiene que estar sumando. En este caso no era así, nunca entendió Agustín (Almendra) la camiseta que tenía puesta. Creo que es una decisión correcta y hoy estamos muy contentos”.

Por otro lado, Bendetto opinó sobre el tema Varela, otro de los mediocampistas juveniles que protagonizó un acto de indisciplina y bajó a la Tercera: “Lo de Alan creo que también fue una decisión correcta. Fue un acto de indisciplina que puede llegar a tener remedio porque es chico y hay que seguir aconsejándolo”. Y volvió a apuntar contra Almendra: “En el caso de Agustín es algo irremediable, pero Alan de a poquito tiene que entender las cosas. Hay que acompañarlo y bancarlo más allá de la decisión que tomó. Le va a servir”.

Asimismo, volvió a bancar a Battaglia en medio de estos cimbronazos que repercuten en el mundo azul y oro: “Lo vi firme. Si yo hubiese estado en su posición hubiese sido peor. La falta de respeto no está permitida, hay cosas que no se dicen. Lo tomó como un buen director técnico, un caballero, pero después cuando fuimos a hablar los referentes con él estábamos todos en la misma línea: jugador que no quiere sumar para Boca, no sirve dentro del plantel. El plantel banca a muerte al entrenador”.

Lejos de terminar allí, el delantero siguió disparando munición pesada: “Agustín es un jugador del club y características les sobran para jugar, pero mentalidad no. Lo que estaban tratando de hacer era buscarle un camino y ayudarlo para que cambiara su postura. Pero esto era algo que tenía que pasar y se cortó de raíz».

Por último, el Pipa, que aseguró que en todos sus años de carrera «este problema no lo vi nunca», remarcó sobre Almendra y Varela, dos promesas de las Inferiores que prometían y mucho: «Les tiene que quedar claro que la camiseta de Boca es muy grande como para que estén de joda”.