David Beckham, el jefe de Lionel Messi, ya es Sir: el rey Carlos III lo nombró caballero en una emotiva ceremonia en Windsor

Cuando llegó el momento de ser nombrado caballero, David Beckham sabía exactamente qué hacer: se arrodilló… a lo Beckham. El rey Carlos III tocó sus hombros con la espada y, en el Castillo de Windsor, “Becks” se convirtió oficialmente en Sir David Beckham.

“Este es, sin dudas, el momento de mayor orgullo de mi vida”, dijo el exfutbolista tras la ceremonia. “Tuve mucha suerte en mi carrera, gané mucho y viví cosas increíbles, pero recibir un honor como este está por encima de todo lo que alguna vez imaginé”.

El reconocimiento corona el largo camino de Beckham para reconstruir su imagen tras los altibajos de una carrera brillante con el Manchester United y el Real Madrid, entre otros clubes. Figura global dentro y fuera de la cancha —modelo, empresario, esposo de Victoria “Posh” Beckham y hasta ícono de cine por Bend It Like Beckham—, fue distinguido por sus servicios al deporte y a la caridad.

A lo largo de dos décadas, Beckham colaboró con Unicef y con campañas contra la malaria, además de haber tenido un rol clave en la candidatura que llevó a Londres a organizar los Juegos Olímpicos de 2012.

Beckham, de 50 años, es el único futbolista inglés que convirtió en tres Copas del Mundo distintas y fue parte del histórico triplete del United en 1999, cuando el club conquistó la Premier League, la FA Cup y la Champions. Con 115 partidos, es el tercer jugador con más presencias en la selección inglesa y la capitaneó en 59 ocasiones.

Su carrera también tuvo sombras: en el Mundial de Francia 1998 fue demonizado por su expulsión ante Argentina, tras la patada a Diego Simeone que dejó a Inglaterra con diez jugadores. Años después, en la serie documental Beckham de Netflix, recordó el hostigamiento que sufrió: “Sabía que era el villano, pero revivirlo fue muy duro”, confesó.

Sir David Beckham junto a su esposa Victoria tras convertirse en Caballero. (Reuter)

Tras su salida del United en 2003 —una ruptura que dolió a los hinchas—, pasó por el Real Madrid, el LA Galaxy y el Paris Saint-Germain. Hoy es copropietario del Inter Miami, el club de la MLS donde juega Lionel Messi.

En la misma ceremonia también fueron distinguidos el novelista Kazuo Ishiguro, nombrado Compañero de Honor por su aporte a la literatura, y la cantante y actriz Elaine Paige, reconocida como dama del Imperio Británico, el equivalente femenino del título de caballero.