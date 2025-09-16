De asaltar bancos en EEUU a conquistar Hollywood: la increíble historia real de Butch Cassidy y Sundance Kid que llevó a Robert Redford al estrellato

En un día marcado por la tristeza en Hollywood y el mundo, Robert Redford, el carismático actor que definió una era de cine con su mirada penetrante y su encanto innato, murió a los 89 años en su amado hogar de Sundance, en las montañas de Utah. Su partida, confirmada por sus allegados, deja un vacío en la industria que ayudó a transformar.

Pero entre los recuerdos de una carrera legendaria -desde «All the President’s Men» hasta su Oscar como director por «Ordinary People»-, resuena con fuerza uno de sus roles más emblemáticos: el de Sundance Kid en «Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969)». Esta película no solo catapultó a Redford a la fama estelar, sino que reinventó la historia real de dos forajidos del Viejo Oeste, convirtiéndolos en antihéroes adorables que aún capturan la imaginación colectiva.

La verdadera historia de Butch Cassidy y Sundance Kid es un tapiz de robos audaces, huidas imposibles y un final envuelto en misterio. Robert LeRoy Parker, conocido como Butch Cassidy (1866-1908), nació en una familia mormona devota en Utah y se convirtió en un carismático líder de la banda Wild Bunch, también llamada Hole-in-the-Wall Gang. Junto a Harry Alonzo Longabaugh, el Sundance Kid (1867-1908), un pistolero veloz y taciturno de Pennsylvania apodado por un arresto en Sundance, Wyoming, perpetraron atracos legendarios a bancos y trenes de la Union Pacific en los años 1890.

Butch Cassidy y Sundance Kid con su banda «The Wild Bunch». Durante 20 años, el grupo de criminales, asaltó bancos y trenes por todo el Salvaje Oeste y Sudamérica.

Sus golpes, como el robo de 1899 en Wilcox, Wyoming, por $30.000 (equivalentes a unos $1 millón hoy), los convirtieron en los criminales más buscados del Oeste americano. Huyendo de los detectives de Pinkerton contratados por magnates como E.H. Harriman, el dúo escapó a Sudamérica en 1901 con Etta Place, la misteriosa amante de Sundance (posiblemente una maestra de Nueva York). Se establecieron como ganaderos en Cholila, Argentina, bajo nombres falsos, pero volvieron a los atracos, robando en Bolivia y Chile.

Su destino sigue siendo un enigma que ha inspirado libros, documentales y debates forenses. La versión oficial cuenta que murieron en un tiroteo con el ejército boliviano en San Vicente el 7 de noviembre de 1908, tras un robo fallido en una mina. Dos cuerpos acribillados fueron identificados por un mensajero al que habían asaltado, pero la familia de Cassidy lo negó. Su hermana Lula Parker Betenson, en su memoir de 1975 Butch Cassidy, My Brother, afirmó que sobrevivió, vivió bajo alias como William T. Phillips y murió de neumonía en 1937 en Washington.

El objetivo principal de «The Wild Bunch» solían ser los trenes, robando más de 60.000 dólares en dos asaltos a trenes de Union Pacific en el verano de 1899. En la foto, los funcionarios inspeccionan los daños a un vagón de tren Overland Flyer causados ??por una explosión que permitió a los ladrones de trenes escapar con 30.000 dólares en Wyoming en 1899.

Avistamientos posteriores -al menos 20 documentados, incluyendo uno en 1925 con un Ford nuevo- respaldan esta teoría. Pruebas de ADN en 1991 por el antropólogo Clyde Snow en tumbas de San Vicente no coincidieron con parientes vivos; en cambio, hallaron restos de un minero alemán. Un libro de 2016 incluso lo ubica como ranchero en Utah hasta 1936.

De forajidos a la gran pantalla: cuando Robert Redford y Paul Newman dieron vida a los legendarios criminales

El velo de incertidumbre sobre la historia de Butch Cassidy y Sundance Kid fue el gancho perfecto para el cine: ¿Héroes caídos o supervivientes astutos?

Los actores Paul Newman, a la izquierda, como Butch Cassidy, y Robert Redford, como Sundance Kid, aparecen en la escena final del tiroteo en la película «Butch Cassidy y Sundance Kid». Foto: AP Photo/20th Century Fox

Esta incógnita dio paso para la creación de la película «Butch Cassidy and the Sundance Kid». Dirigida por George Roy Hill y escrita por William Goldman (quien cobró un récord de $400.000 por el guion), transformó esta saga en un western revisionista y «buddy film» que humanizó a los bandidos. Estrenada en 1969, la cinta abrió y cerró en sepia como un noticiero mudo, anunciando su fin mítico: «Todos están muertos ahora».

Paul Newman encarnó al ingenioso Butch, pero fue Robert Redford, con 32 años y más conocido por teatro, quien robó escenas como el Sundance Kid: un lobo solitario, bigotudo y de ojos melancólicos, experto en el revólver pero vulnerable en el diálogo. «Kid, hay algo que debo decirte: nunca he matado a nadie antes», le confiesa Butch en una escena icónica, a lo que Sundance responde con un silencio cargado de humor negro. Su química con Newman -ensayada en días libres, bajo el mantra de Hill: «No actúes gracioso o triste, actúa real»- generó chispas que definieron el cine de los 70.

El rol no fue pan comido para Redford. Inicialmente, 20th Century Fox lo rechazó como «demasiado liviano»; preferían a Steve McQueen (quien se bajó por disputas de cartel) o Jack Lemmon (que temía a los caballos). Fue la esposa de Newman, Joanne Woodward, quien lo recomendó, y un visionado de pruebas con Newman convenció al productor Richard Zanuck de su «química explosiva».

Redford, que inicialmente no aprobó la canción «Raindrops Keep Fallin’ on My Head» de Burt Bacharach (por su tono anacrónico), admitió después: «Me equivoqué». Su preparación incluyó visitas a la infancia de Cassidy en Circleville, Utah, y una amistad duradera con Lula Betenson, a quien ayudó a promocionar la película en un estreno en New Haven. Filmar en Zion National Park, Utah, fue un desafío: explosiones reales, saltos en bicicleta (Newman hizo sus acrobacias) y un look desaturado por el cinematógrafo Conrad Hall, que ganó un Oscar.

El éxito de «Butch Cassidy and the Sundance Kid»: récords de taquilla y recaudación

El impacto fue arrollador. La película recaudó $102 millones (la más taquillera de 1969), ganó cuatro Oscars (guion, cinematografía, banda sonora y canción) y nueve BAFTAs, y fue nominada a mejor película y director. Para Redford, fue el trampolín: de actor secundario a galán eterno, inspirando dúos como The Sting (1973) con Newman. Nombró su resort Sundance en honor al personaje, y fundó el Instituto Sundance en 1981 para fomentar independientes. Como dijo Goldman: «Redford capturó al Sundance como un forajido romántico, no un villano». Hoy, con su muerte, esa imagen se eterniza: un ícono que, como su Kid, saltó al abismo con gracia y audacia.