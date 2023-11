De Chiquititas a la ruina: la triste historia de Daniella Mastricchio

Daniela Mastricchio, la ex «Chiquititas», uno de los grandes éxitos de Cris Morena, habló de la ruina que enfrentó a solo dos años de terminar la serie.

«Chiquititas» fue uno de los grandes éxitos de Cris Morena donde varios jóvenes actores llegaron a triunfar de forma impensada. Entre ellos se encuentra Daniella Mastricchio, una de las protagonistas de la serie. La joven saltó a la fama internacional gracias a su interpretación de la canción «Corazón con agujeritos», una de las más famosas de aquella versión de la ficción.

Sin embargo, para Daniella Mastricchio, tras el éxito llegó la ruina. Recientemente la actriz visitó a Alejandro Fantino en «La última cena» donde contó cómo llevó la fama siendo una niña y después terminó en la ruina. «A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza”, comenzó explicando para sorpresa del conductor.

Luego, aclaró: «Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad” y después siguió: «No te voy a decir que alguna vez nos faltó algo, pero lo cierto es que la casa, la pileta, los viajes y los autos los compramos con Chiquititas». Sin embargo, a los 11 años se llevó una gran sorpresa.

«Y de repente, literalmente, me quedé sin nada, incluso sin familia», detalló. Tras estas palabras, puso en contexto a Alejandro Fantino: “Yo a terminé Chiquititas a los once, a los doce terminé séptimo grado, y yo a los catorce años (…) me encontré trabajando en una importante cadena de heladerías para poder comer”.

Sin dudas, una sorpresa inesperada para todos los fans de la primera versión de «Chiquititas», pero luego Daniella llevó tranquilidad a sus seguidores. Si bien ratificó: «Dos años después de Chiquititas estaba en una heladería» y siguió: “En un principio la pasé muy mal y por eso estuve muy alejada, de bajo perfil, y hasta con vergüenza”, después aclaró que pudo hacer «un cambio muy importante» gracias a ayuda psicológica y de un coach.