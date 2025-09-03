Dejó a su hijo en la guardería y cuando fue a buscarlo ya no estaba: “No puedo explicar el sentimiento”

Una guardería en Sídney, en Australia, quedó bajo la lupa de una investigación debido a un “error inesperado”: un abuelo se llevó al niño equivocado, hecho que dejó a la madre “traumatizada” y aterrorizada.

La madre, quien solicitó mantener su identidad en el anonimato para proteger la privacidad de sus hijos, relató al The Sídney Morning Herald el pánico que sintió al llegar a la First Steps Learning Academy en el barrio Bangor el lunes por la tarde y descubrir que su hijo, quien acababa de cumplir un año, no estaba allí.

El personal del centro tuvo que revisar las cámaras de seguridad y contactar a otros padres para localizar al menor, confirmando que un abuelo había recogido al niño equivocado sin darse cuenta. “No puedo explicar el sentimiento”, dijo la madre.

La mujer describió la frustración de que el personal no pudo proporcionarle información sobre la persona que se había llevado a su hijo, ni siquiera su nombre o una descripción clara. La madre enfatizó que no culpa al abuelo, sino directamente a la guardería por el incidente.

Por su parte, la esposa del hombre que se llevó al niño explicó que su esposo está “devastado” y “asumió el error”. Según contó, su esposo llegó cuando los niños dormían y la habitación estaba oscura. El abuelo, quien no suele instalar los asientos de seguridad, se concentró en la dificultad de asegurar al niño en el auto, sin notar la diferencia.

El personal del centro tuvo que revisar las cámaras de seguridad y contactar a otros padres para localizar al menor. Foto: First Steps Learning Academy.

“Cuando lo llevó a casa, simplemente se acurrucó con él y se durmió, y sin darse cuenta”, dijo su esposa, quien relató que, al notar el error, su esposo “corrió con el niño de vuelta tan rápido”.

Trisha Hastie, de First Steps Learning Academy, reconoció el incidente como un “caso de error humano” y admitió que los protocolos del centro no se siguieron con el estándar requerido. El centro, que asegura nunca haber tenido un incidente similar, ofreció una disculpa “sin reservas a ambas familias involucradas” y suspendió al educador implicado mientras se lleva a cabo una investigación.

Asimismo, la guardería modificó sus procedimientos: ahora, las “personas no familiarizadas” serán recibidas en la puerta, un miembro del personal verificará la identidad antes de que los niños salgan, y cada niño tendrá una tarjeta de verificación con fotos de los padres y contactos autorizados.

Además, se está llevando a cabo una capacitación de actualización para todo el personal en todos sus centros, incorporando los nuevos procedimientos. First Steps Learning Academy, con licencia para hasta 40 niños diariamente, asegura en su sitio web que “proporciona cuidado infantil en un ambiente seguro, inclusivo, acogedor, divertido y de apoyo”.

Guardería en Sídney bajo investigación tras confusión con un menor

En su última inspección en marzo del año pasado, el organismo de control de guarderías, la Autoridad Australiana de Calidad de la Educación y el Cuidado de los Niños (ACECQA), aseguró que el centro cumplía con sus criterios.

Sin embargo, según una investigación de The Sídney Morning Herald, uno de cada seis servicios de cuidado infantil de Nueva Gales del Sur tiene una calificación “secreta” de alto riesgo o riesgo muy alto, hecho que las familias cuyos hijos asisten a estos centros desconocen.

Un ex empleado del centro, que solicitó el anonimato para proteger su empleo actual, dijo que First Steps “depende en gran medida del personal ocasional y de agencia, con una alta rotación de trabajadores”. “Nunca trabajé en un servicio más caótico, desastroso y emocionalmente agotador”, dijo.

La guardería reconoció el incidente como un “caso de error humano”. Foto: First Steps Learning Academy.

La Autoridad Reguladora de Educación y Cuidado de la Primera Infancia de Nueva Gales del Sur —NSW, por sus siglas en inglés Early Childhood Education and Care Regulatory Authority— informó que realizará una “investigación exhaustiva” sobre este “incidente profundamente preocupante y grave”.

La diputada de los Verdes de Nueva Gales del Sur, Abigail Boyd, presidenta de una investigación parlamentaria sobre el sector de la educación temprana, afirmó que este caso “está lejos de ser un incidente aislado”. Boyd atribuyó estos problemas a “servicios con recursos insuficientes y personal transitorio y ocasional”, una situación “rampante en todo el sector”.

Recientemente, los ministros de educación de Australia acordaron un paquete de financiación de 189 millones de dólares australianos para el cuidado infantil, la instalación de cámaras de seguridad en hasta 300 centros para prevenir abusos y la prohibición del uso de teléfonos por parte de los trabajadores en el trabajo.

La policía de Nueva Gales del Sur está al tanto del incidente, pero no está llevando a cabo una investigación.