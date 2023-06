Del Potro anunció que volverá a jugar al tenis: «Hagamos de esto una experiencia increíble»

El tenista argentino confirmó que participará de un certamen en China, detrás del sueño mayor de ser parte del US Open.

Juan Martín Del Potro confirmó que volverá a las canchas de manera formal: será para jugar un evento de exhibición junto con varias leyendas.

La torre de Tandil publicó un video confirmando su participación en el Torneo Internacional de Maestros de Tenis de Hangzhou, que se realizará del 22 al 25 de junio. “Espero conocer a todos mis fanáticos en China y hagamos de este evento una experiencia increíble para todos. ¡Nos vemos pronto!”, expresó.

El evento será el regreso del tenis al país asiático, donde no se disputa ningún partido o certamen desde 2019. Del Potro no estará solo también están invitados al torneo: Marat Safin, Carlos Moya, David Ferrer, Emma Raducanu como embajadora y tenistas chinos como Li Zhe, He Yecong, Wang Xiaofei y Wang Fa.

Juan Martín le había puesto un punto final a su carrera profesional en febrero de 2022, en el Argentina Open, al caer ante Federico Delbonis. Pero una promesa podría cambiarlo todo: “Dije que si Argentina ganaba el Mundial iba a tratar de jugar el US Open. Ahora Messi y el equipo me pusieron a entrenar. Igual tengo mucho dolor. Previo a Qatar yo no lo tenía en mente, pero ahora lo pienso mucho”, explicó en marzo.