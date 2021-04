Demi Lovato se definió como pansexual y dijo que le gustaría adoptar para ser mamá

La artista habló sobre cómo terminar su compromiso con el actor Max Ehrich la ayudó a comprender su sexualidad.

Demi Lovato retomó su carrera y lanza su documental “Dancing with the Devil” en el que revela detalles de su lucha contra las drogas y otras intimidades de su vida.

Mucho más abierta, la cantante se refirió a su sexualidad y a cómo su compromiso con el actor Max Ehrich la ayudó a comprender, en sus palabras, que es “demasiado ‘queer’” (persona que no es heterosexual o cisgénero).

Demi Lovato y Max Ehrich

“Soy demasiado gay para casarme con un hombre en este momento. No sé si eso cambiará en 10 años y no sé si eso cambiará alguna vez, pero me encanta aceptarme”, expresó Demi en una entrevista con para el programa The Joe Rogan Experience.

Tras la consulta del entrevistador, la intérprete de “Échame La Culpa” admitió que se define como pansexual asintiendo con su cabeza y sentenció: “Escuché a alguien llamar a la comunidad LGBTIQ+ ‘la mafia del alfabeto’. Soy parte de la mafia del alfabeto y estoy orgullosa”.

Y declaró: “No sé si algún día cambie de parecer sobre ser madre, pero en este momento adoptaría de seguro. Tampoco sé si voy a terminar con un chico, así que realmente no puedo imaginarme ni siquiera quedar embarazada”.