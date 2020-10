Denuncia de asociaciones ambientalistas fueguinas Fundaciones extranjeras acaparan sectores verdes

El pasado 29 de septiembre de 2020, Asociación Conservación Península Mitre, Asociación de Profesionales en Turismo de Tierra del Fuego y Asociación Manekenk, realizaron una presentación ante el Observatorio Malvinas, de acuerdo a una solicitud cursada a través de la Cátedra Libre de Malvinas de la UNTDF. Hay preocupación por el ‘acaparamiento verde’ por parte de fundaciones extranjeras.

Ushuaia.- Organizaciones No Gubernamentales de Tierra del Fuego expusieron ante el Observatorio Malvinas la problemática del acaparamiento verde por parte de fundaciones extranjeras.

“La presentación tuvo por objeto dar a conocer los riesgos de los procesos denominados ‘Acaparamiento Verde’, puntualmente en relación a la denominada Península Mitre en nuestra Provincia”, explicaron desde estas ONGs.

“Se conoce como ‘Acaparamiento Verde’ a las acciones de apropiación de grandes extensiones de tierras que se justifican bajo una agenda ambiental, que incluye reservas naturales y programas destinados al secuestro de carbono (Vidal, 2008; Fairhead, Leach y Scoones, 2012). También se explican estos procesos como el acopio de poder para controlar las tierras y otros recursos asociados a ella, como el agua, con el objetivo de obtener beneficios” (Borras et al., 2013)”, detallaron.

Hace tres años estas organizaciones locales vienen alertando sobre la instalación de estos procesos en nuestra provincia “y sobre organizaciones extranjeras que solicitan ‘donaciones’ provenientes de la filantropía utilizando como ‘gancho’ nuestras áreas naturales, sin tener proyectos aprobados en el territorio ni convenios que los autoricen a recaudar fondos en nombre de la conservación de las áreas naturales locales”.

A partir de la exposición de la problemática en el Observatorio Malvinas, se puso en conocimiento a sus representantes sobre los peligros de permitir el avance de este tipo de Sociedades Anónimas (camufladas bajo la cara de fundaciones filantrópicas) en zonas geopolíticamente estrategias del territorio. “No es casual observar que los sitios ambicionados por estas organizaciones se encuentran en lugares estratégicos en materia de soberanía (zonas fronterizas, zonas de influencia antártica y zonas de influencia de los océanos circundantes a nuestras Islas Malvinas)”, alertaron las organizaciones ambientalistas.

También se advirtió a los integrantes del Observatorio, aprovechando la presencia de la Ministro Sonia Castiglione, “sobre el dudoso accionar de estas organizaciones en la cual pudo notarse que en sus páginas web solicitan donaciones extranjeras para un supuesto proyecto ‘Península Mitre’. Al consultar a la Ministro, la misma afirmó que no existe ningún convenio o proyecto que actualmente requiera de donaciones de particulares para implementar en Península Mitre”, despejaron.

En este sentido, miembros del Observatorio, analizaron la posibilidad de realizar consultas a la Fiscalía de Estado de la Provincia a los efectos de constatar sobre la legalidad de la solicitud de donaciones extranjeras por parte de esta fundación no habiendo ningún convenio o proyecto en marcha.

Miembros de Asociación Manekenk manifestaron: “Si Manekenk pidiera dinero en su página Web para la Reserva Corazón de la Isla, seguramente desde la autoridad de aplicación de la Ley de Áreas Protegidas, nos pediría explicaciones al respecto dado que no somos los ‘dueños’ del área Protegida”.

En este sentido, Daniel Guzmán representante en el Observatorio de la UNTDF, coincidió diciendo que “claramente, si una organización local pidiera dinero a extranjeros para un área protegidas, rápidamente le pedirían explicaciones. ¿Por qué no se piden explicaciones a una organización extranjera por el mismo hecho?”.

También participaron de la sesión, investigadores del CONICET y de la UNPA, ampliando sobre el modelo y dando detalles de cómo esta fundación extranjera ha operado en la Provincia de Santa Cruz bajo los mismos parámetros. Al finalizar la ponencia, se realizaron preguntas y explicaciones sobre el modelo y se planteo la necesidad de continuar dando lugar a los temas ambientales dentro del Observatorio.