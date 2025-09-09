Denuncian a PAMI y a la Clínica Mar del Plata: «Tuvieron a mi papá sin atención por cuatro días y casi le amputan la pierna»

Familiares de un hombre de 79 años denuncian abandono por parte del PAMI y de la Clínica Mar del Plata (exHospital Español) y buscan hacer público su caso «para que no le pase a nadie más».



Se trata de un paciente que se encuentra internado desde hace casi una semana con un stent tapado y riesgo de amputación de un miembro, sin que le brinden una solución acorde a su estado de urgencia. «Tuve que ir a exponer la situación a PAMI y escribir a todo el mundo sin respuesta, me comuniqué con dos auditoras de PAMI y no lograron hacer el traslado», señaló su hija.

«Hoy pudimos trasladarlo al Houssay para que se haga una arteriografía pero tenemos que esperar cuatro horas porque le dieron el desayuno aunque no se lo debían dar, entonces es un riesgo en la operación. Como esta inoperancia hay muchas, todo lo hacen mal, y sucede que si no se le puede destapar ese stent, corre riesgo de que le amputen la pierna», contó a 0223 su hija, Jorgelina.

La familia asegura que desde hace 10 días el hombre está muerto de dolor. «Lo trajimos a la guardia y no lo recibieron, su médica de cabecera tampoco y en el exEspañol nos dijeron que tenía un esguince mal curado», detalló la hija sobre el increíble peregrinaje que debieron realizar.

Allí le prescribieron paracetamol, le indicaron que comprara una bota y una orden escrita en papel (no como corresponde de forma electrónica a los afiliados de Pami). Sin embargo, eso sólo empeoró su dolor, por lo que decidieron ver a un traumatólogo particular que les indicó que había que internarlo de forma urgente.

«Eso fue el miércoles de la semana pasada, y después de pelear para que lo ingresaran, no lo fue a ver ningún médico hasta el jueves. Nunca le tocaron la pierna ni lo revisaron; tiene los dedos necróticos y está con un dolor insoportable. Lo único que tiene indicado para tomar es morfina y como el hospital no tiene, le dieron Ketorolac, que es lo que podemos tomar para un dolor de muela», enfatizó la mujer.

Gracias a su insistencia, Jorgelina logró que la atendiera una médica auditora en Pami pero recién cuatro días después y con respuestas monosilábicas. «Les dije todo lo que está pasando porque quiero que quede registro. Estuvieron cuatro días para cambiarle las sábanas y le dejaron la comida en el piso. Es un abandono completo. Y hay mucha gente que no tiene nada, ni siquiera familia que la acompañe», explicó.