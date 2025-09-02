Denuncian al hijo de un concejal kirchnerista por desmayar de una trompada a un hombre que confundió con un militante libertario

Un hombre de la ciudad de Baradero fue agredido por el hijo de un concejal de Fuerza Patria el viernes pasado, luego de que el edil lo viese colocar un cartel de su emprendimiento, el que confundió con uno de La Libertad Avanza. La secuencia, que ocurrió el viernes pasado cerca de la ruta 41, quedó registrada por cámaras de seguridad.

Thomas Hidalgo es herrero. Según cuenta en los videos que difundió a través de sus redes, el jueves pasado se quedó sin trabajo y por ese motivo salió a colocar carteles promocionando su emprendimiento. Sin embargo, mientras llevaba a cabo esa tarea, para salir adelante, fue visto por Leonardo Bagalá, concejal del kirchnerismo en su ciudad y que se postula para un nuevo mandato por Fuerza Patria en las elecciones de este 7 septiembre.

Según contó hidalgo en comunicación con Clarín, Bagalá comenzó a increparlo porque confundió su cartel con uno de la Libertad Avanza. Finalmente, Bagalá se retiró e Hidalgo volvió a su casa.

Sin embargo, pocos minutos después, cuando el emprendedor ya estaba en su hogar junto a un amigo, se presentó ante su puerta Lucio, el hijo del concejal con quien había tenido el entredicho minutos antes. Sabía donde vivía porque sus casas están separadas por apenas cinco cuadras, son vecinos.

El cartel que estaba colocando Thomas y que el concejal habría confundido con uno de La Libertad Avanza

«Salgo porque lo conozco y dije ‘bueno, va a venir a ver qué pasó con el padre recién’, estábamos hablando de esto de que él tiene algo con la política y qué se yo, y me pega una trompada y caigo al suelo», cuenta Thomas, que sigue internado en el hospital de Vicente López.

Según explicó este lunes el hombre agredido, luego de verlo caer, el hijo del concejal se le acercó como para darle la mano y ayudarlo a levantarse, pero al verlo desmayado se subió a su moto y se fue, dejándolo abandonado en el piso.

Tras la agresión, Thomas enfrenta el camino de una difícil recuperación. En comunicación con Clarín cuenta que aún está esperando algunos materiales para una operación que tiene prevista para el jueves. El golpe le quebró la mandíbula, le provocó otras fracturas maxilofaciales y le comprometió el ojo izquierdo.

El concejal de Fuerza Patria de Baradero, Leonardo Bagalá.

En cuanto al cartel, el joven herrero relata que lo hizo él mismo y que lo colocó para darle visibilidad a su emprendimiento, que está campo adentro, en una zona no tan visible.

Incluso, resalta que utilizó la estructura de un cartel previo de otra comerciante de la zona que le dio autorización para hacerlo: «Yo le pedí permiso a la chica que había puesto el de paseo de cactus y entonces pusimos el que decía Herrería abajo de ese que ya estaba colocado, es para que la gente se guíe más que nada», explica Thomas, que aún no entiende cómo fue que el concejal confundió su cartel con uno partidario.