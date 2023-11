DEPORTISTAS FUEGUINOS SUMAN MEDALLAS EN EL SEGUNDO DÍA DE COMPETENCIA DE LOS JUEGOS EPADE Y PARA EPADE EN LA PAMPA

Este martes, en una mañana excepcional para el seleccionado de atletismo de Tierra del Fuego, los deportistas consiguieron otras nueve medallas en la pista de Santa Rosa. A primera hora, Nicolás Ravassa logró la medalla de oro en lanzamiento de jabalina y minutos después llegó el turno de Antonella Ojeda, quien en salto en largo obtuvo la misma presea. Uno De Antueno escaló al tercer puesto en la final de salto en alto mientras que en las pruebas combinadas Tierra del Fuego tuvo más buenas noticias con medallas para Ian Bianchi y Bruno Malizia en el hexathlon (oro y plata, respectivamente); y Morena Díaz y Sofía Peralta (oro y bronce). En el final de la segunda jornada de atletismo, la posta 4×100 tuvo en el segundo puesto a la selección fueguina compuesta por Candela Fernández, Amy Vargas, Giana Aducci y Antonella Ojeda. Cabe destacar que Antonella Ojeda también logró la medalla de oro en lanzamiento de bala. Entre las pruebas individuales también compitieron Francisco Vaca (cuarto lugar en salto en alto), Josefina García (quinta en 100 metros con vallas), Aducci (sexta en la misma prueba) y Santino Pianovi en jabalina.

En el Colegio N° 2 de Santa Rosa, el martes por la tarde comenzó la competencia del judo y Tierra del Fuego sumó cuatro medallas. Tanto Benjamín Cucek (50 kilos) como Agustina Vera (52 kilos) se impusieron en sus respectivas categorías quedándose con la medalla de oro. Santiago Avellaneda (60 kilos) logró el segundo puesto mientras que María Salvatierra finalizó en la tercera ubicación de la categoría hasta 57 kilos. Este miércoles continuará la actividad para las categorías individuales.

Por su lado los equipos fueguinos de vóley tuvieron su segunda jornada en las ciudades de General Acha y Eduardo Castex. En General Acha el conjunto femenino enfrentó a Santa Cruz (1-3), mientras que el masculino hizo lo propio, en simultáneo, también contra los santacruceños, en el Club Estudiantil de Eduardo Castex (0-3), ambos sin resultados positivos.

El ciclismo MTB cumplió su primera prueba este martes por la tarde con un valioso séptimo puesto para la delegación fueguina obtenido por Thomas Jones. La modalidad rally por vueltas tuvo como protagonista en el primer giro a Thiago Sánchez Castillo, sin embargo el representante fueguino sufrió una caída que lo relegó de los primeros cuatro lugares. Valentino García (16°), Tomás Santana (21°), Ricardo Ruiz (23°) y el nombrado Sánchez Castillo (27°) completaron la clasificación general para Tierra del Fuego. Este miércoles se realizará la contrarreloj individual.

En tanto, el seleccionado de fútbol masculino jugó la segunda fecha en la cancha de MacAllister, en donde perdió ajustadamente (1-2) frente a Chubut.

Por último, el básquet fueguino, en ambas ramas, cerró el doble turno sin triunfos.

Cronograma de este miércoles:

SANTA ROSA

8:30 – Atletismo

9:00 – Básquet Femenino: TDF vs. Río Negro (Polideportivo Butaló)

9:00 – Ciclismo MTB Masculino (Contrarreloj Individual) | 10:30 – Femenino

9:30 – Natación PCD (All Boys)

11:00 – Básquet Masculino: TDF vs. Río Negro (Polideportivo Butaló)

15:00 – Judo | Femenino: 63, 70 y +70 kilos. Masculino: 66, 73, 81 y +81 kilos (Escuela 2)

15:00 – Natación (All Boys)

19:00 – Fútbol Masculino: TDF vs. Neuquén (All Boys)

GENERAL PICO

19:00 – TDF vs. Río Negro (Costa Brava)

GENERAL ACHA

11:00 – Vóley Femenino: TDF vs. Río Negro (UD Campos)

19:00 – Vóley Femenino: TDF vs. La Pampa (CEF)

EDUARDO CASTEX

9:00 – Vóley Masculino: TDF vs. Neuquén (Racing Club)

17:00 – Vóley Masculino: TDF vs. Río Negro (Racing Club)