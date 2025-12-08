Desarrollan un «funcionario» con Inteligencia Artificial: ¿puede una computadora tener responsabilidad pública?

La Inteligencia Artificial (IA) avanza a un nivel de desarrollo que un organismo de la ciudad de Buenos Aires no solo lo aplica en su trabajo diario, que (aseguran) le permite reducir los tiempos en un 90 por ciento, sino que hay una realidad cada vez más cercana: que la IA sea formalmente un funcionario público.

En ese desarrollo trabaja la Procuración General de la ciudad de Buenos Aires, el organismo encargado de los juicios contra el Estado porteño y de asesorar jurídicamente al Gobierno. Desde hace dos años la Procuración, a cargo del radical Martín Ocampo, aplica la IA para clasificar y contestar demandas pero apunta a que dentro del área haya un funcionario público enteramente digital.

“Somos la primera oficina de IA de Justicia en América Latina y nuestro objetivo es ser una Procuración con IA en cada una de las áreas para el año que viene”, le dijo Ocampo a Clarín.

La Procuración General trabaja en el desarrollo de un funcionario judicial de IA

En ese trazado de objetivos está el de designar un funcionario público completamente de IA. La tarea no es sencilla porque conlleva una serie de obstáculos legales. “Hoy jurídicamente no se puede porque por ley los funcionarios públicos son personas y sobre ellas recae la toma de decisiones”, explicó Ocampo: “Se necesita que la Legislatura modifique las leyes de procedimiento administrativo, de designación de funcionarios, de responsabilidad pública”.

Debate abierto: ¿cómo se sanciona un error?

Si un funcionario comete un error o un delito se lo puede sancionar o condenar, ¿qué pasaría en esos casos con la IA? ¿se puede responsabilizar al funcionario humano que la creó o desarrolló? Son algunas de las muchas preguntas que se presentan con estos avancen.

“Ese desarrollo lo estamos trabajando pero primero tenemos que afianzar el sistema a un modelo seguro para avanzar. Pero el avance es inevitable porque lo que se está pensando en el debate de la administración y pública y de las empresas es eficientizar procesos”, dice Ocampo.

La IA hoy se aplica en el trabajo diario. La Procuración tiene 40 mil causas judiciales contra la Ciudad y en el 2025 emitió 10 mil dictámenes de asesoramiento jurídico. En ese trabajo la Inteligencia Artificial tiene presencia plena.

Martín Ocampo, procurador de la Ciudad.

Cuando llega una demanda contra el Gobierno, la IA se encarga de clasificarla en la mesa de entradas, se define el área encargada de llevar el tema y el abogado que estará a cargo. Ese proceso lleva un promedio de 12 minutos. Antes podía ser de hasta cuatro horas. Lo mismo para resoluciones, causas penales, informes y dictámenes jurídicos.

¿Puede una persona estar tranquila de que su reclamo va a ser tratado con seriedad cuando quien lo analiza es una computadora? «El que termina de contestar una demanda siempre es un abogado que está asesorado por IA. Pero no es la IA la que contesta. Y tenemos normas de aplicación ética de la Procuración que el ser humano es el centro de toda la actividad que desarrolla la IA», contesta Ocampo.

El desarrollo y aplicación de la IA tampoco significó la perdida de puestos de trabajo. «Con la IA liberamos más de 1.080 horas de trabajo. Eso permitió, entre otras cosas, que los abogados puedan abocarse a tareas más complejos», dice Lautaro Vasser, Jefe de gabinete de la Procuración.

La IA responde en 12 minutos una demanda judicial

La privacidad y el manejo de los datos de las personas es otro ítem central cuando pasan por el tamiz de la tecnología y las dudas que eso genera. La Procuración no tiene por el momento un programa propio de IA por lo que trabaja con sistemas como «Gemini» y «ChatGPT» en los que se aplican «anonimizadores» de los datos personales.

«Por eso dictamos y trabajamos en pautas éticas del uso de la IA. La decisión final no se puede delegar en la IA que nunca puede sustituir el juicio humano», explica Vasser.