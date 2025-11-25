Desesperada búsqueda en el río Paraná: un policía cayó al agua tras el choque de su lancha y no volvió a salir

La Prefectura mantiene un amplio operativo en la zona de San Lorenzo mientras analizan cómo se produjo la colisión

Un policía de 39 años es buscado desde la noche del domingo en el río Paraná, a la altura de San Lorenzo (Santa Fe), luego de que la lancha en la que viajaba junto a una mujer chocara por motivos que aún se investigan.

El agente, identificado como Gustavo Fabián Ibarra, no volvió a emerger, según confirmaron fuentes de Prefectura, que encabeza el operativo.

Según medios rosarinos, la embarcación sufrió un impacto entre las 20 y las 20.30 en el canal principal del Paraná. La mujer que acompañaba a Ibarra, de 42 años, logró salir a la superficie y fue rescatada por pescadores cerca de dos horas después. Ante las autoridades, sostuvo que no lo vio emerger y que el choque habría sido contra un buque que navegaba por la zona.

Las tareas desplegadas por Prefectura incluyen embarcaciones con reflectores, recorridas aéreas y patrullajes fluviales, aunque hasta la noche del lunes no habían logrado resultados.

Quién es el policía desaparecido

Ibarra, oriundo de Rosario y pasado a disponibilidad, había sido condenado en noviembre de 2024 a dos años de prisión en suspenso tras un juicio abreviado, según informó el sitio El Ciudadano.

La misma fuente señaló que, como subcomisario de la Policía de Santa Fe, había sido detenido días antes en un control en Villa Gesell, acusado de tenencia ilegal de un arma 9 milímetros, además de portar dinero en efectivo y cheques sin justificación. Tras el acuerdo judicial, recuperó la libertad.