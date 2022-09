Detuvieron a un hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner en la puerta de su casa

Lo confirmaron fuentes oficiales . El hombre de nacionalidad brasileña fue reducido y posteriormente identificado como Fernando Andres Sabag Montiel (35 años). Todo ocurrió pasadas las 21, en el momento en el que la Vicepresidenta llegaba a su domicilio en el barrio porteño de Recoleta tras presidir la sesión de hoy en el Senado de la Nación.

El instante en el que intentaron dispararle a la Vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner en las afueras de su casa en Recoleta.

Detuvieron a una persona armada que intentó asesinar a Cristina Kirchner en las afueras de su casa, según le confirmaron fuentes del ministerio de Seguridad de la Nación . El hombre de nacionalidad brasilera fue reducido esta noche, en el momento en el que la Vicepresidenta arribó a su domicilio ubicado en el cruce de las calles Juncal y Uruguay, en el barrio porteño de Recoleta. Desde el entorno de la Vicepresidenta, a su vez, le confirmaron a este medio que CFK no se encuentra lastimada. “El ataque a Cristina Kirchner es el más grave desde que hemos recuperado nuestra democracia”, señaló el Presidente Alberto Fernández minutos antes de la medianoche a través de una cadena nacional.

Esta noche, poco después de lo ocurrido se difundieron las primeras imágenes captadas por la Televisión Pública, en las que se ve cuando un hombre se acerca y, a pocos centímetros de la cabeza de la ex Presidenta de la Nación, llega a gatillar. Es entonces, cuando se ve el accionar del personal de seguridad, que logra reducir al individuo.

¿Quién es el agresor? Según las primeras informaciones confirmadas , el hombre que intentó asesinar a Cristina Kirchner fue identificado como Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña. Además, es una persona que reside en el barrio porteño de Villa del Parque y está inscripto como dedicado al “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar”, UBER.

El agresor: Fernando Andres Sabag Montiel, de 35 años y de nacionalidad brasileña.

¿Qué dijo el Presidente en cadena nacional? Tras el intento de asesinato a Cristina Kirchner, Alberto Fernández declaró feriado nacional para hoy viernes y durante su discurso señaló: “En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada”. Luego, enfatizó: “Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia”.

«Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina», indicó el presidente en cadena nacional.

¿Con qué arma intentó gatillarle a CFK? El hombre de 35 años —de nacionalidad brasileña— intentó dispararle a la Vicepresidenta de la Nación con una pistola bersa apta para el disparo según fuentes judiciales. Fue reducido por las fuerzas de seguridad pocos segundos después de haber intentado dispararle a la cabeza a la titular de la Cámara de Senadores.

El arma con la que intentaron dispararle a Cristina Kirchner.

¿El agresor tenía antecedentes? Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, nacido en Brasil, vecino de Villa del Parque, el acusado de intentar asesinar con un arma a la vicepresidenta Cristina Kirchner, guarda un oscuro antecedente en su historia: fue encontrado en 2021 con un cuchillo en su auto. Se le formó una causa en su contra que fue archivada.

Sabag Montiel Fernando Andre, quien intentó dispararle a CFK esta noche en el barrio de Recoleta.

Alberto Fernández hablará por cadena nacional luego del intento de asesinato contra Cristina Kirchner. Sergio Massa, ministro de Economía, también emitió un posteo a través de su cuenta oficial en Twitter: “Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina Kirchner y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades”.

El ex Presidente Mauricio Macri también se manifestó a través de su cuenta oficial en Twitter: “Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta”.

Referentes kirchneristas y de Juntos por el Cambio salieron a apoyar a la vicepresidenta Cristina Kirchner en las redes sociales luego de que un hombre intentara asesinarla en la puerta de su casa de Recoleta, cuando volvía del Congreso, donde presidió la sesión del Senado. Los mensajes de los apuntaron al “odio” que se generó desde la oposición luego del pedido de prisión de 12 años en la causa por Vialidad y las manifestaciones de militantes.

“La violencia siempre es el límite, mi apoyo a Cristina Kirchner. Es muy triste que estas cosas vuelvan a pasar en nuestro país. No lo podemos permitir”, expresó Cristian Ritondo en sus redes sociales. “Estas imágenes son escalofriantes y una amenaza no solo a CFK sino a nuestra democracia. La violencia es intolerable, siempre. Mi solidaridad con la Vicepresidenta”, comentó Diego Santilli.

¿Qué indicó la primera información oficial de la Policía de la Ciudad? Hace instantes, en el momento que la Sra. VICEPRESIDENTA hacía su arribo a su ddo. particular, el personal de esta Institución destacado en el lugar, fue alertado por los manifestantes que allí se encontraban, que (1) hombre se encontraría armado entre ellos, por tal motivo se lo identificó procediendo a su detención el la calle Juncal y Uruguay. – Observ. Se halló (1) arma a escasos metros del lugar. – Se desplaza brigada de la Div. INTERVENCIONES JUDICIALES – Se ampliará.-”.

¿Quién es la jueza y los fiscales que quedaron a cargo de la investigación del intento de asesinato contra la Vicepresidenta? La investigación judicial por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner quedó a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y del fiscal Carlos Rívolo, que es reemplazado hasta mañana por su colega Eduardo Taiano. Tanto la jueza como el fiscal Taiano se trasladaron esta noche a Comodoro Py y comenzaron a ordenar medidas de prueba en comunicación con las autoridades de la Policía Federal.

Vale recordar que tras los incidentes y la tensión registrada en la zona donde reside la ex mandataria el último sábado, el Gobierno amplió la custodia de Cristina Kirchner y desde el último lunes la Policía Federal se encuentra en las periferias de la casa de la Vicepresidenta.

Tras el intento de asesinato en contra de la ex Presidenta, líderes internacionales han manifestado su rechazo en contra del hecho. Desde Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió “toda” su “solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad”. Otro de los líderes de la región en pronunciarse en contra del hecho fue el ex presidente Evo Morales. A través de su cuenta en twitter apuntó hacia la “derecha” y el “imperialismo” en su mensaje.

“Una persona que es indicada por quienes estaban cerca de él, muestra un arma. Fue detenida por personal de la custodia, la apartan y se encuentra el arma. Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente especializada para analizar huellas y la disposición de esta persona”, señaló el ministro de Seguridad de la Nación.

“Todo el accionar fue de la custodia oficial. Después de los análisis se tendrá más información al respecto”, precisó el funcionario de Seguridad. “Esperemos un poco para dar detalles sobre el arma”, aclaró Anibal Fernández, quien enfatizó en que la persona en cuestión “está detenida”.

Las consecuencias luego de los enfrentamientos entre los militantes kirchneristas y la policía de la ciudad de Buenos Aires en la casa de Cristina Kirchner el sábado pasado encendieron las alarmas en el inicio de la semana. Esa fue la razón por la que ese mismo lunes Aníbal Fernández informó que el Gobierno ampliaría la custodia de la Vicepresidenta y, a partir de entonces, hubo efectivos federales en las inmediaciones del departamento ubicado en Juncal y Uruguay.