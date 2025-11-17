Detuvieron a un sargento de la Policía Bonaerense por el secuestro y violación a plena luz del día de una chica en City Bell

Un sargento de la Policía Vial bonaerense fue detenido este domingo, acusado de mantener secuestrada durante tres horas y violar en el Parque Pereyra Iraola a una joven de 25 años a quien había abordado previamente en el auto de la víctima en City Bell.

El hecho ocurrió el jueves último por la tarde, cuando la mujer salió de su trabajo en el centro de City Bell. Ya se había subido a su auto cuando apareció caminando un hombre armado que se metió en el vehículo. El incidente quedó registrado por una cámara de video.

Según el relato de la víctima, el hombre que la abordó estaba nervioso, y cuando comenzaron a andar con el auto miraba para todos lados y evitaba circular por calles de mucho tránsito.

Luego de pasar por el Camino General Belgrano, el atacante decidió tomar por esa vía hacia el Parque Pereyra Iraola y le hizo apagar su celular para evitar un rastreo del aparato. Cuando llegaron a una zona apartada del parque, según el testimonio de la joven, le hizo reclinar el asiento, la empezó a manosear, y cuando ella intentó escapar la violó.

Así detenían a Jonathan Andrés Peralta, acusado de secuestrar y abusar a una joven en City Bell

Tras la violación, el hombre decidió abandonar el Pereyra Iraola y tomó el Camino Centenario, donde finalmente dejó descender a la joven y se fugó con el auto.

El relevamiento de cámaras de seguridad permitió reconstruir el recorrido del vehículo y se determinó que se había dirigido hacia Florencio Varela.

Cómo fue la detención del sargento de la bonaerense

A partir del identikit confeccionado con los datos aportados por la víctima y de las imágenes registradas por las cámaras la investigación se orientó hacia Jonathan Andrés Peralta, de 32 años, un integrante de la fuerza policial, a quien se localizó en un domicilio de Ingeniero Allan.

Después de horas de vigilancia, agentes del Grupo Táctico Operativo lograron detener al sospechoso tras salir del domicilio en un auto Nissan March blanco sin patente.

Al detenido le encontraron una pistola Bersa, dos cargadores con ocho municiones cada uno y una munición en recámara, sin documentación respaldatoria. También se constató que el Nissan March tenía un pedido de secuestro activo desde hace casi un año por «robo automotor».