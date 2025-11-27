Detuvieron al exabogado de Wanda Nara por el presunto robo de US$ 700.000 a Gonzalo Montiel

Nicolás Payarola, exabogado de Wanda Nara, fue detenido este jueves por una causa en la cual está acusado de haberle robado US$ 700.000 al futbolista Gonzalo Montiel, lateral derecho de River y campeón mundial con la Selección argentina.

La Justicia lo detuvo durante un operativo de la Policía Bonaerense en su casa de Nordelta, y además ordenó una serie de allanamientos sobre las propiedades de Payarola, entre los que se encontraba su oficina de Nordelta.

En los procedimientos se incautaron documentación, dispositivos de almacenamiento digital y teléfonos celulares que serán peritados en los próximos días.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Cosme Iribarren de la Superintendencia AMBA Norte I de la Bonaerense, a cargo del comisario general Lucas Borge, con una orden del Juzgado de Garantías N°3 de San Isidro.

Payarola es acusado por defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos. Además, está procesado por engañar a Montiel y a su familia, con un embargo de $810 millones.

Juan Marcelo Montiel, padre del futbolista, acusa a Payarola de haberle robado US$ 700.000, quien le dio ese dinero para un proyecto inmobiliario que finalmente nunca se concretó.

El momnto de la detención del abogado Payarola.

El fallo detalla que el abogado manejó los fondos para una supuesta inversión en una sociedad llamada M&A Desarrollos Inmobiliarioss.

En el expediente judicial figuran también operaciones y extracciones de dólares desde cuentas del defensor de River, certificaciones falsas y movimientos bancarios sin respaldo enviados a cuentas ajenas al supuesto proyecto.