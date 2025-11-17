Detuvieron al fan que agredió a Ariana Grande durante la premiere de «Wicked: por siempre» en Singapur

Tras un tenso incidente en la premiere de Wicked: por siempre, el hombre que agredió a Ariana Grande en plena alfombra roja ya fue detenido por las autoridades locales. Se trata de Johnson Wen, de 26 años, también conocido en redes como “Pyjama Man”, quien deberá responder en la Justicia por alteración del orden público.

Según documentos judiciales citados por medios locales, Wen fue presentado en un juzgado distrital de Singapur mediante videollamada, donde declaró que planea declararse culpable ante el cargo de “molestia pública” por evadir las medidas de seguridad y abalanzarse sobre Grande mientras saludaba a algunos fans.

Las autoridades informaron además que el joven se presentó sin abogado y que se le impuso una fianza junto con la retención de su pasaporte, a la espera de una nueva audiencia en la que se definirá su situación procesal.

En caso de que el tribunal lo declare culpable, Wen podría enfrentar una multa de hasta 2.000 dólares, una pena de hasta tres meses de prisión o, incluso, la combinación de ambas sanciones, según lo previsto por la legislación singapurense.

Cinthia Erivo defendió a Ariana Grande de su agresor en plena premiere. Foto: Reuters.

Los detalles del incidente

El domingo por la noche, durante la premiere de Wicked: por siempre en Universal Studios Singapur, Wen saltó la barrera de seguridad y corrió hacia Ariana Grande.

En los videos del momento, se lo ve envolviendo su brazo alrededor de la cantante mientras ella, visiblemente sorprendida, intenta soltarse.

Cynthia Erivo, la protagonista del filme, que estaba junto a Grande en la alfombra, reaccionó de inmediato: se interpuso entre Wen y Ariana, empujó al hombre para alejarlo y protegió a la cantante hasta que los guardias de seguridad lograron intervenir.

Ariana Grande fue agredida por un fanático en Singapur

Luego de la intervención, Wen fue tomado por seguridad y retirado del lugar. Minutos más tarde, el agresor compartió un video del episodio en su cuenta de Instagram, donde escribió: «Querida Ariana Grande: gracias por dejarme saltar a la alfombra amarilla con vos». Después, en una historia, afirmó que estaba “libre tras ser arrestado”.

Y aunque la indignación de los seguidores de Grande no tardó en hacerse presente en los comentarios, lo cierto es que no es la primera vez que Wen protagoniza este tipo de acciones.

En su perfil se pueden ver otros episodios similares: ya fue detenido por interrumpir eventos de artistas como Katy Perry y The Weeknd, violando de manera perfecta todos los protocolos de seguridad que estas estrellas despliegan cada vez que deciden hacer una aparición pública.

«Wicked: por siempre» se estrena este jueves 20 de noviembre en la Argentina. Foto: Reuters.

Por su parte, Ariana no hizo declaraciones directas sobre la acusación, pero compartió en su Instagram algunas fotos de su paso por Singapur durante la gira de prensa, tratando de dejar de lado el momento de angustia que vivió tras ser sorprendida por Wen.

Ahora, el influencer tendrá que esperar al lunes, día en el que está programada su próxima audiencia para hacerse responsable de sus acciones.

Mientras tanto, Ariana y Cynthia se preparan para la gran premiere final de Wicked: por siempre, que se celebrará esta semana en la ciudad de Nueva York. Y, este jueves 20 de noviembre, la película estará disponibles en todas las salas de nuestro país.