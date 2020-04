Detuvieron al viudo de Adelfa por incumplir la cuarentena y llevar droga

El viudo de Adelfa fue detenido esta mañana sobre la Autopista Santa Fe – Rosario. Fue detenido junto a otra persona.



Este miércoles, detuvieron a dos personas sobre la Autopista Santa Fe-Rosario, a la altura del kilómetro 22. L a Policía Vial de la provincia retuvo a los sujetos por circular sin el Certificado de Circulación Único Habilitante. Además, quedaron detenidos por posesión de grandes cantidades de droga. Uno de ellos era el reconocido “viudo de Adelfa”.

Al llegar al peaje de ingreso a la ciudad de Rosario, los efectivos le pidieron detener el coche para un chequeo rutinario. El viudo de Adelfa se mostró nervioso, al no poder justificar su viaje, ya que no contaba con el permiso obligatorio, según informó radio Eme.

A su vez, esta situación se agravó cuando los policías requisaron el rodado y encontraron casi 5 kilos de cocaína. En consecuencia, los dos hombres fueron detenidos.

¿Quién es el “viudo de Adelfa”?

Reynaldo Wabeke se hizo conocido cuando se casó con Adelfa el 28 de septiembre de 2007, una anciana 58 años mayor que, tan sólo 24 días después de la boda, murió y le dejó todos sus bienes a su marido.

“Con Adelfa sólo tuve una amistad, nunca tuvimos sexo, ella era la mejor amiga de mi mamá y me cambiaba los pañales de bebé. Me casé con ella para que yo pueda tener la obra social, coordinamos el casamiento para eso. No me arrepiento porque la quise mucho”, manifestó en su momento.

Luego el joven se convirtió nuevamente en noticia cuando volvió a contraer matrimonio, en este caso con su novio (del que luego se divorció), convirtiéndose en el primer argentino en casarse con un hombre y una mujer.