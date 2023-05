Día Mundial sin Tabaco: 10 razones para dejar de fumar

La Organización Mundial de la Salud advierte sobre las consecuencias para los fumadores y para quienes están expuestos al humo del tabaco ajeno.

Día Mundial sin Tabaco y salud pulmonar se celebra cada 31 de mayo. Fue creado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo del cigarrillo y cómo afecta la exposición al humo de tabaco ajeno.

10 razones para dejar de fumar

1 .Ocho millones de personas mueren por año a causa del tabaco, según la OMS: en el marco de la pandemia, los fumadores de cigarrillos tienen un mayor riesgo de presentar un cuadro grave de Covid-19.

2 .Afecta el aspecto físico: el olor del tabaco se impregna en la piel, la ropa, los lugares, el aliento, da un color amarillo a los dientes y crea exceso de placa dental.

3 .Provoca envejecimiento prematuro de la piel: se desgastan las proteínas que dan elasticidad a la piel, la vitamina A y el riego sanguíneo.

4 .Aumenta el riesgo de padecer psoriasis, enfermedad de la piel que se manifiesta en forma de manchas rojizas, pruriginosas y exudativas que afectan a todo el cuerpo.

5 .Fumar o usar cigarrillos electrónicos cerca de los niños compromete su salud: según la OMS, los hijos de fumadores tienen una capacidad pulmonar reducida y en la edad adulta pueden padecer trastornos respiratorios crónicos.

6 .Menores de edad expuestos al humo del tabaco: corren el riesgo de padecer asma, y los niños menores de 2 años pueden contraer una enfermedad del oído medio que puede conducir a la pérdida de audición y a la sordera.

7 . Consecuencias sociales negativas: el consumo de tabaco puede afectar la forma de relacionarse. La OMS considera que dejar de fumar “significa no tener restricciones respecto a dónde poder ir, poder relacionarse socialmente y no sentirse aislado ni tener que salir a fumar”.

8 .Dejar de fumar aumenta la productividad.

9 . Más de un millón de personas mueren cada año debido a la exposición al humo de tabaco ajeno: los no fumadores también están en riesgo de padecer cáncer de pulmón, diabetes tipo 2 y a la progresión de infección latente por tuberculosis a enfermedad activa.

10 .Fumar es caro: un estudio mostró que los fumadores gastan un promedio de US$1,4 millones en gastos personales, incluidos el gasto en los cigarrillos, gastos médicos y salarios más bajos debidos al tabaquismo y la exposición al humo de tabaco ajeno, dice la OMS.

3 aplicaciones para dejar de fumar

.iCanQuit: fue creada por del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos. Está disponible en inglés para dispositivos Android y para iOS es 150% más eficaz que la aplicación QuitGuide (gratis),

.Dejar de fumar: es gratis y está en español. Cuenta la cantidad de días que el usuario lleva sin fumar y cuánto dinero va ahorrando desde que apagó el último cigarrillo.

.Florencia: una herramienta de asistencia virtual desarrollada por la OMS donde, a través de inteligencia artificial, orienta a los usuarios mediante conversaciones por video o mensaje de texto acerca de las técnicas y herramientas más eficaces para cesar en el uso de tabaco.