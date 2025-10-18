Diego Santilli cuestionó a Karen Reichardt por su frase sobre la salud mental y el kirchnerismo: «No estoy de acuerdo, fue desafortunado»

El primer candidato de la alianza La Libertad Avanza en la Provincia, Diego Santilli, cuestionó este sábado a su compañera de lista Karen Reichrart por haber dicho que el kirchnerismo es un enfermedad mental, apuntando contra los dirigentes de ese espacio y también contra sus votantes.

«Me parece desafortunada esa expresión, no estoy de acuerdo», tomó distancia Santilli, intentando mantenerse lejos de la polémica que disparó Reichardt. La exvedette y conductora de TV ya había apelado a esa definición contra el principal espacio opositor y lo repitió cuando le consultaron en radio Rivadavia sobre a qué público buscana interpelar en la campaña.

“En octubre hay que ir a buscar al electorado que no fue a votar (en septiembre), el del PRO, porque el otro es de verdad una enfermedad mental. Las personas que no tienen capacidad de ver otra mirada. No es que piensan distinto, es un tema cultural, lo tienen adentro», dijo.

Santilli con Milei, Bullrich y Reichardt en Tres de Febrero. Foto: Fernando de la Orden.

Santilli buscó mantener distancia pero se limitó a considerar «desafortunada» la expresión. Con la polémica instalada en redes, Reichardt quiso, sin mucho éxito, bajarle el tono a sus afirmaciones: «No dije enfermo mental, dije que es una enfermedad mental. Es una manera de decir cuando tenés un chip en la cabeza difícil de cambiar, yo lo veo porque recorro la Provincia y no entiendo por qué la gente sigue votando lo mismo».

En una entrevista con Radio Mitre, Santilli, que encabeza la alianza entre LLA y el PRO tras la renuncia de José Luis Espert en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, el empresario que será extraditado para ser juzgado en Estados Unidos por supuestamente liderar una organización vinculada al narcotráfico, puso el foco en la dificultad de hacer campaña sin estar en la cima de la boleta por la negativa de la justicia electoral a que se reimpriman las Boleta Única de Papel (BUP).

«Algo es algo, estoy escalando el Himalaya en musculosa, por lo menos en el afiche estamos que es donde van a entrar al cuarto oscuro los bonaerenses y el afiche va a estar de la lista violeta», dijo Santilli. La referencia del dirigente del PRO es a que la justicia electoral rechazó el pedido para reimprimir boletas pero permitió que se impriman nuevos afiches con Santilli como primer candidato y desplazando a Espert.

Santilli: «Lo único que tengo en la cabeza es descontar los puntos en la Provincia»

El candidato de LLA tiene la difícil tarea de intentar revertir la dura derrota que el Gobierno tuvo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

«Lo único que tengo en mi cabeza es descontar los puntos en la provincia para que el Presidente pueda tener una elección nacional que nos perimite ganar y llevar adelante las reformas», dijo Santilli sobre la elección del 26 de octubre.

Muy activo en las redes, intentó desde el momento en que fue confirmado como cabeza de la lista dejar de lado la imagen de Espert por el escándalo con Fred Machado y llamó a marcar al pelado para votar por el colorado y hasta le preguntó, con ironía, a sus seguidores si debía pelarse.

«Soy colorado, sigo siendo colorado. A mi me gusta ser colorado, es lo que me tocó de chico», contestó cuando le preguntaron si evaluaba cortarse el pelo como lanzó en las redes.