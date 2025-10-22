Doble crimen en Reconquista: mató a su ex novia y a un amigo, ocultó un cuerpo, convivió con otro y le confesó todo a su madre

La ciudad santafesina de Reconquista, de menos de cien mil habitantes, atraviesa horas de consternación desde este lunes por la tarde, cuando se descubrió un macabro doble crimen, cuyo responsable fue delatado a las autoridades por su madre: un hombre de 49 años mató a su expareja, de 21 años, y a un amigo de ésta, de 35, alcanzó a descartar el cuerpo de la primera de las víctimas mientras que convivió con el otro cadáver durante varias horas hasta que su casa fue allanada y él detenido.

Luego de que se conociera el crimen, trascendieron antecedentes de violencia de género del acusado, mientras que la familia y los allegados de la expareja convocaron para este martes una marcha de antorchas para reclamar justicia.

El hecho sucedió en el barrio Center de Reconquista, en una casa de la calle Misiones al 2700, bajo circunstancias y una cronología que intentan dilucidarse aún. Se descubrió gracias a una denuncia policial de la madre del implicado. Cuando la Policía de Santa Fe llegó este lunes por la tarde a la casa de Hernán Efraín Imhoff (49) con una orden de allanamiento se encontró con una escena de terror y con pistas para reconstruir lo sucedido.

Imhoff había confesado horas antes a su madre, Nilda Goi, que había matado a su expareja, Carol Mora (21), y a un amigo de ella, Martín Amilcar Blanco (35). Los agentes de la policía santafesina encontraron allí mismo, en la casa, el cuerpo de Blanco, con tres disparos: dos en la zona del hombro izquierdo y otro en la espalda, en la zona del omóplato. Llevaba varias horas sin vida.

Carol Mora fue asesinada por Hernán Imhoff, quien descartó su cuerpo semidesnudo a la vera de una ruta provincial de Santa Fe, entre Reconquista y Avellaneda. Foto captura redes

Blanco era amigo de Mora, quien había comenzado hace un año una relación con Imhoff, aunque últimamente estaban distanciados, según precisaron allegados. El cuerpo de Mora no estaba en la casa de su expareja, sino que había sido descartado por Imhoff a la vera de la Ruta Provincial 31, a unos 15 metros de distancia del trazado de la autovía, semidesnudo y atado con frazadas. El asesino lo habría llevado hasta allí, el lugar de descarte, a bordo de su auto Audi, al que le quitó la rueda de auxilio con el objetivo de ganar lugar. Mora tenía el cráneo fracturado. La familia aguarda los resultados de la autopsia completa.

El asesino habría matado primero a su ex pareja y luego a su amigo

Se presume que Imhoff descartó primero el cuerpo de su expareja y luego intentó descartar el de Blanco. Este último se había acercado hasta la casa en que vivía su amiga, Mora, dado que ella no contestaba ni los mensajes ni las llamadas.

Martín Amilcar Blanco era amigo de Carol Mora y fue asesinado por la pareja de ella este fin de semana, en Reconquista. Foto captura redes

Los investigadores, encabezados por el fiscal Sebastián Galleano y su homólogo regional Rubén Martínez, presumen que el asesino primero habría ultimado a su expareja y luego a Blanco, que llegó cuando la primera ya había sido asesinada. En la casa de Imhoff se secuestraron tres armas de fuego y varias vainas servidas.

Este martes una de las hermanas de Carol Mora detalló a Radio Hoy que la joven había sido vista por última vez el sábado, cuando asistieron ambas a la casa de su abuela, en el barrio Islas Malvinas. También que Carol ya no salía con Imhoff, porque la relación «iba y venía» y que él siempre aparecía en la casa de ella «a dar lástima». Además, que él era un asiduo portador de armas.

Video

Así filmaron los vecinos de Reconquista a Imhoff golpeando a su expareja

En esa línea, en las últimas horas los vecinos del barrio Center de Reconquista dejaron trascender un video de Imhoff golpeando a patadas y golpes a Mora en plena calle. Fue filmado en la vereda de la casa de la calle Misiones en la que finalmente la mataría. Este martes, la Mesa Ni Una Menos de Reconquista convocó una marcha de antorchas para pedir justicia por Mora y Blanco.

Imhoff, mientras, permanece detenido y será imputado en breves por la fiscalía, por doble homicidio agravado.