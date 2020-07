Dólar ilegal a $139: ¿por qué subió tanto tras dos meses sin variaciones?

Este viernes tocó su máximo y a lo largo de la semana, la divisa estadounidense que se vende en el mercado negro se encareció 9 pesos luego de 2 meses casi sin variaciones. ¿Qué pasó?

El dólar blue pegó este viernes un salto de $4, la cuarta suba consecutiva, y alcanzó una nueva marca récord de $139, impulsado según los operadores cambiarios por los últimos controles impuestos por el Banco Central para frenar la venta de billetes. De este modo, termina la semana con un incremento acumulado en los cinco días de 9 pesos y se lo compara con el 20 de marzo cuando empezó la pandemia, el avance llega a casi $54.

La entidad que conduce Miguel Pesce incrementó la semana pasada las medidas para evitar maniobras con transferencias bancarias y los denominados “coleros digitales”, que realizan compras de dólares por canales habilitados.

Cada persona puede adquirir sólo u$s 200 por operaciones de home banking, pero en las últimas semanas se aceleraron las ventas a través de bancos digitales y también transferencias que fueron bloqueadas en los últimos días. Este tipo de maniobras crecieron en la segunda mitad de julio, ya que en la primera quincena el dólar paralelo se mantuvo en niveles estables.

Según el analista financiero, Christian Buteler, la suba del blue respondió exclusivamente a las medidas tomadas por la autoridad monetaria que trabaron la posibilidad de que los llamados “coleros digitales” le presten su CUIT a las cuevas para proveerles la materia prima, es decir, los dólares. “Si cortás la oferta, por más que la demanda no se te dispare, el precio sube”, explicó a ámbito.com.

Para la directora de Bell Bursátil, Emilse Córdoba, esa nueva restricción no fue la única causa. La financista sostuvo que la suba fue impulsada por el lado de las empresas, que no tienen muchas alternativas para depositar sus ahorros a raíz de la batería de trabas oficiales que existen a la fecha.

“Las empresas que toman créditos al 24% no pueden hacer inversiones de ningún tipo: no pueden colocar a plazo fijo al 30%, no pueden colocar a plazo fijo ajustado por inflación, no pueden comprar dólares oficiales y hasta casi no pueden comprar mercadería porque el 50% de ésta se negocia en el AMBA, que sigue con muchas restricciones. Todos los caminos conducen al blue”, detalló en diálogo con el matutino.

El dólar minorista, según las mediciones que efectúa diariamente el Central, cotizó a $70,96 comprador y $75,92 vendedor, por lo que si se aplica el impuesto PAIS del 30% trepó a $98,70, con un incremento de nueve centavos respecto del día anterior.

En una plaza sin vendedores y con múltiples trabas, los ahorristas e inversores buscan adquirir billetes en el mercado paralelo.

Según operadores cambiarios, el BCRA alternó ventas y compras en el sector donde operan bancos y empresas y fuentes privadas indican que habría terminado con saldo neutro.

En el mercado también existe preocupación porque los controles cambiarios están bloqueando las operaciones de pago que tienen que realizar las empresas.

Con el avance de este viernes, la brecha con el dólar mayorista rozó el 95% luego de alcanzar un nivel máximo de 104% a mediados de mayo. Si la comparación se efectúa con el 20 de marzo cuando empezó la cuarentena por el coronavirus, el dólar blue acumuló un crecimiento de $53,50.