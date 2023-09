Domingo Cavallo advirtió un «grave error» en la dolarización de Javier Milei: «No me hace caso»

El responsable de las políticas económicas que terminaron en el estallido de 2001 elogió las posturas de Patricia Bullrich y Javier Milei.

El exministro de Economía durante la década del ’90 y en el último tramo del gobierno de la Alianza, Domingo Felipe Cavallo, analizó las propuestas económicas de los candidatos presidenciales Patricia Bullrich y Javier Milei y advirtió sobre «un error grave» en la idea de dolarización del referente de ultraderecha.

Domingo Cavallo, responsable de las políticas económicas que terminaron en el estallido económico y social de diciembre de 2001, advirtió que un tema como la dolarización “no se puede discutir en televisión”, aspecto donde ve que Milei se equivoca.

«Lo aprecio, pero comete un error grave al tratar de explicar los detalles de lo que va a hacer» dijo el ex ministro que suele ser elogiado por Milei y agregó: «es un error comunicacional muy grave, yo se lo he dicho pero no me hace caso».

«Milei ha demostrado un gran liderazgo, ha tenido un acierto con predicar la idea de la libertad, con un estilo que a mi me chocó pero le ha dado resultado para convencer a mucha gente joven y humilde», analizó Cavallo y advirtió que «para poder gobernar va a necesitar el apoyo de mucha gente. Por eso creo que ahora debería hacer un discurso menos agresivo e insultante hacia el resto de los dirigentes».

Cavallo también consideró «un error grave» la decisión de Bullrich y su equipo de «concentrar todo el esfuerzo a través de la prédica de Carlos Melconian en discutirle a Milei el tema de la dolarización».

«Melconian es muy buen economista y se ha tomado el trabajo de armar un equipo y tener un plan completo, pero no me parece bien que lo único a lo que se dedique sea atacar a Milei. No fue muy inteligente haberlo apartado a Luciano Laspina», criticó el ex ministro de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

No obstante, dijo que «lo natural» frente a la situación en la que se encuentra el país es «avanzar hacia un sistema bimonetario» como propone el equipo de Bullrich.

«Pero tiene que incorporar dos ingredientes fundamentales, sino no sirve para nada: el mercado cambiario tiene que estar unificado y ser libre; y para que en esas condiciones el peso pueda competir con el dólar y que la gente lo demande, van a tener que hacer una muy estricta política fiscal y un manejo monetario muy bueno», profundizó.

Y concluyó: «si hacen eso es probable que logren un resultado como Perú: que se estabilice el tipo de cambio y la economía va a funcionar como una economía semidolarizada».

Cavallo advirtió además que «el proceso de unificación del tipo de cambio no debe ser traumático» porque «si se liberaliza el mercado cambiario y eliminan todos los cepos se empezaría con una devaluación que provocaría una disparada hiperinflacionaria».