Donald Trump volvió a felicitar a Milei y dijo que era «gran victoria inesperada»

Donald Trump felicitó a Javier Milei esta madrugada y consideró el triunfo de la Libertad Avanza como una «gran victoria» e «inesperada». Lo dijo a bordo del Air Force One durante su gira por Asia y cuando los periodistas le preguntaron especialmente por la Argentina, entre otros temas centrales de la agenda exterior del presidente republicano.

«¿Vio los resultados de las elecciones en Argentina, donde salió ganador el partido de Milei?», le preguntaron a lo que respondió que era una gran pregunta y que le encantaba responderla porque «fue una gran victoria». Y agregó que quería «felicitar al vencedor, fue una gran vencedor y fue realmente inesperada esa victoria». Trump dijo que la gente pensaba que sería difícil ganar y «no sólo ganó, sino que ganó por una amplia diferencia».

Inmediatamente, tal como reflejaba la corresponsal de Clarín en Washington este domingo, Trump tomó el triunfo de Milei como propio. De ahí que en su respuesta le dio crédito a «Scott (Bessent), el secretario del Tesoro estadounidense que está mediando en el rescate financiero a la Argentina y a «Jamieson» (Greer, el representante comercial de los Estados Unidos), que está trabajando en un acuerdo comercial con este país. En ese sentido, Trump también dijo que en el asunto de su anuncio sobre la compra de carne a la Argentina iba a «cuidar» a los productores estadounidenses.

Trump dijo que detrás de su victoria, Milei había recibido mucha ayuda de su «parte». Para el caso, cuando almorzó con el presidente argentino en la Casa Blanca, el republicano dijo que no iban a ser «tan generosos» con Argentina sino ganaban, y consideró a los peronistas como «comunistas». Dijo ahora: «Tuvo mucho apoyo nuestro. Le di un respaldo muy fuerte. muy fuerte, y fue realmente inesperado tener una victoria como esa. La gente pensó que sería difícil ganar, y no solo ganó, sino que ganó por mucho. Así que Argentina fue algo grandioso, y le doy mucho crédito a Scott, a Jamieson y a todos, a Marco, porque, como saben, aliando a muchos países de Sudamérica. »

En ese sentido, Trump se extendió en su respuesta sobre Argentina y Milei a la prensa que viajaba en el avión presidencial este lunes. «Nos estamos enfocando mucho en Sudamérica y estamos logrando un fuerte respuesta en Sudamérica. Así que, en muchos sentidos, incluyendo el hecho de que no queremos sus drogas, no queremos que las drogas entrando a nuestro país, y las consuman.»

Y cuando le preguntaron si avanzaba o no con un acuerdo de comercio y compra de carne a la Argentina respondió ambiguo: «Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a cuidar de nuestros ganaderos, por cierto. Tenemos dos situaciones. Los ganaderos, durante 35 años, han tenido muy malos resultados. Los ganaderos, a ellos les ha ido muy mal, y ahora les va bien, pero el precio ha subido. Así que lo que veo que va a pasar es que vamos a aceptar algo de carne de res porque tengo que bajar el precio. Quiero conseguirlo, la mayoría de los precios han bajado, si nos fijamos en la energía y todo eso, he bajado las cosas, pero la carne de res está alta, y a los ganaderos les va bien. Me apoyaron desde el primer día. Lo que vamos a hacer es asegurarnos de que no se vean perjudicados, pero también tenemos que asegurarnos de que bajen los precios.» Trump insistió con que quería bajar los precios, «como hice con los huevos, como hice con muchos otros», dijo y luego arremetió contra el ex presidente Joe Biden.

Ya desde el domingo a la noche, en medio de las fuertes repercusiones sobre los resultados de las legislativas argentina, en la @TrumpDailyPost hubo una frase contundente: «Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él. @TrumpDailyPosts».

También el secretario del Tesoro, Bessent se pronunció entusiasmado. “Felicitaciones al presidente @JMilei por el gran éxito electoral de La Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio”, escribió Bessent en su cuenta de X.

Habló también del rol de su país en la región. “Argentina es un aliado vital en América latina. Estos resultados son un ejemplo claro de que la política de la Administración Trump de ‘Paz a través de la fortaleza económica’ está funcionando”, afirmó.

El triunfo de Milei sorprendió fuertemente en el exterior. Redes, Medios y políticos felicitan al Presidente y hablan del «batacazo» libertario, que llegó a las tapas de The Wall Street Journal, en Estados Unidos y de The Financial Times, en Reino Unido.

Son dos influyentes medios que representan la voz de los mercados financieros y que en el último tiempo venían siendo muy críticos de la situación política, económica y financiera y que también tomaron con fuerte desconfianza el rescate de la Argentina bajo el gobierno libertario, emprendido por Trump y su secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«El presidente Javier Milei obtuvo una victoria política decisiva el domingo, fortaleciendo su posición en el Congreso argentino y asegurando un salvavidas para su audaz revolución de libre mercado respaldada por el presidente Trump», escribió el WSJ.

El FT informó con un amplio titular sobre victoria legislativa de un 40.7% los libertarios contra el 31.7% de la oposición peronista en elecciones de medio término que le dan a la «reforma de libre mercado» de Milei un nuevo impulso después de que «una crisis del mercado financiero amenazara con descarrilarla».