Donato De Santis y una conmovedora despedida a su mamá que murió en Italia: “Tu vida va a continuar en mí”

El cocinero le dedicó unas palabras a Doña María, que tenía 93 años. Además, compartió varias postales familiares para recordar a quien fue su mayor inspiración.

Donato de Santis junto a su mamá.

A través de sus redes sociales, Donato De Santis despidió a su mamá con un conmovedor posteo. Doña María tenía 93 años y murió en Italia, donde hace algunos meses se reencontró con el cocinero y toda su familia.

“Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre. Sabes que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mí como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito”, arrancó diciendo el jurado de MasterChef (Telefe) en una publicación de Instagram.

Luego, agregó: “A veces me he preguntado adonde estarán tus juguetes, cuáles eran y si alguna vez los tuviste cuando eras niña… Voy a hacer que tu vida continué adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado”.

El posteo con el que Donato de Santis despidió a Doña María, su mamá.

Como cierre, el chef aseguró que el amor inmenso que le dio Doña María apaga “cada grito de dolor”. “Fuiste siempre un ser de luz en vida, así que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente. No te voy a extrañar porque miro mis manos y son tus manos. Gracias mamá”, concluyó.

Estas palabras no pasaron desapercibidas por los seguidores de Donato, quienes le enviaron mensajes de aliento. “El amor y la devoción que tenías (y tenés) por ella no tiene límites”, “lo entendiste todo, nada más que agregar” y “Dona querido, qué placer haber tenido una mamá así”, fueron algunos de los comentarios. Además, algunos famosos como Mauro Icardi, Juanse, Araceli González, Sofi Pachano, Maru Botana, Andrea del Boca y Dolli Irigoyen también reaccionaron al posteo.

Así había sido la visita de Donato De Santis a su mamá en 2021

En 2021, un año después de que estallara el fenómeno de MasterChef Celebrity (Telefe), Donato de Santis se fue de vacaciones junto a su esposa y sus hijas. El destino elegido fue Puglia, donde vivía su mamá. Desde allí, emocionó a sus seguidores al compartir un video muy especial.

En las imágenes que emocionaron a sus fans se puede apreciar un abrazo interminable entre el prestigioso cocinero y Doña María. “Mamma”, escribió él junto a la grabación.

Tras el éxito de MasterChef Celebrity, el chef viajó con su familia a Italia y se reencontró con sus seres queridos.

Durante aquella visita, el chef conversó con revista Pronto y aclaró que había vuelto a su pueblo natal para recargar energías. Al referirse a la situación de su mamá, había explicado que estaba “bien, pero grande”. “Este viaje me permite darle un descanso a mis hermanos y un poco de recambio de energía a mi madre”, indicó en aquel momento.