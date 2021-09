Dónde voto: consultá el padrón electoral para la Elección PASO 2021 de este domingo 12 de septiembre

Las autoridades recomiendan chequear previamente la lista definitiva: uno de cada cuatro argentinos votará en un establecimiento diferente al de los últimos comicios.

Ya está disponible el padrón electoral: con tu DNI podés acceder y fijarte.

Este domingo 12 de septiembre se realizan las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), en las cuales se elegirán los candidatos de cada partido que luego se presentarán en las elecciones generales del 14 de noviembre y competirán por las bancas de los cargos legislativos de diputados y senadores. Como cada año, los electores se preguntan ¿Dónde voto?, ante lo que la Comisión Nacional Electoral (CNE) recomienda consultar el padrón definitivo, ya que se agregaron más establecimientos de votación y se estima que uno de cada cuatro argentinos votará en un lugar diferente al de los último comicios.

Cómo averiguar dónde voto

Ingresar el número de DNI

Seleccionar el género

Elegir el distrito

Validar el código que se muestra en la página

También se puede consultar telefónicamente al teléfono que brindó la CNE que es el 0800-999-7237.

Es importante que los ciudadanos consulten el padrón antes de ir a votar ya que se amplió el número de lugares para hacerlo, con el objetivo de evitar aglomeraciones en los establecimiento de votación, en virtud del protocolo por la pandemia de coronavirus.

Saber de antemano los datos de establecimiento, dirección, número de mesa y número de orden va a permitir agilizar la entrada y salida de los electores de los lugares durante la jornada del domingo.

La disposición de que haya solo ocho mesas por establecimiento derivó en la necesidad de habilitar más lugares para votar, muchos de ellos abiertos, como clubes o canchas de fútbol. Por eso la CNE contempló que un 25% de los argentinos votará en un lugar distinto al de las últimas elecciones.

Dentro de las medidas para cumplir con el protocolo por la pandemia de coronavirus también se estableció un horario para que vayan a votar los grupos de riesgo. Quienes conformen este grupo podrán acercarse al respectivo lugar de votación entre las 10:30 y las 12:30 y tendrán prioridad. También habrá un facilitador sanitario que dará las indicaciones correspondientes para hacer cumplir las medidas de prevención.

Dentro de los cuidados que se tendrán durante la jornada electoral antes de entrar al cuarto oscuro, se estableció que no se deberá pegar el sobre con saliva; habrá que dejar el DNI sobre la mesa, a efectos de no tener contacto físico con las autoridades; se deberá evitar el roce con la urna; dentro de lo posible hay que llevar lapicera propia y además van a haber disponibles kits sanitarios con elementos de desinfección.

Por otro lado, aquellas personas que estén aisladas por haberse contagiado de coronavirus, contactos estrechos, o aquellos que tengan síntomas compatibles con la enfermedad quedarán exceptuadas de votar, según la disposición de la CNE. Deberán presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar la ausencia: podrán hacerlo de una manera rápida por internet en la página oficial de la CNE.

Por el contrario, como es obligatorio, quien no vota en las PASO y no está dentro de alguno de los casos de excepción ingresa a un registro de infractores y recibe una multa, salvo que justifique ante la justicia nacional electoral la razón por la que no asistió a votar, dentro de los 60 días desde la elección. La multa es de apenas 50 pesos en las PASO y de 100 pesos si no vota en las generales de noviembre. Quien no haya votado en las PASO igual tiene derecho y obligación a votar en las generales.

Qué voto de acuerdo a mi jurisdicción

Es importante tener en cuenta que en las PASO 2021 se eligen a los candidatos para las elecciones generales legislativas 2021, en las cuales todas las provincias votarán diputados y en ocho, además, se votarán senadores. Chubut, La Pampa, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Tucumán y Santa Fe renovarán la Cámara alta.

Provincia de Buenos Aires: 35 bancas

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13 bancas

Santa Fe: 9 bancas

Córdoba: 9 bancas

Mendoza: 5 bancas

Tucumán: 4 bancas

Corrientes: 3 bancas

Misiones: 3 bancas

Entre Ríos: 5 bancas

Salta: 3 bancas

Chaco: 4 bancas

Formosa: 2 bancas

Jujuy: 3 bancas

La Rioja: 2 bancas

San Juan: 3 bancas

Catamarca: 3 bancas

Río Negro: 2 bancas

Neuquén: 3 bancas

La Pampa: 3 bancas

Santa Cruz: 3 bancas

Chubut: 2 bancas

Tierra del Fuego: 1 banca.