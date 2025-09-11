Dónde voto en las elecciones nacionales de octubre: cuándo se publica el padrón definitivo

Las elecciones legislativas nacionales se llevarán a cabo el domingo 26 de octubre, cuando millones de ciudadanos elegirán a sus representantes en el Congreso de la Nación.

En estos comicios se renovará la mitad de las bancas de la Cámara de Diputados y un tercio de las del Senado. En este sentido, a medida que se acerca la fecha, muchos comienzan a preguntarse por el padrón electoral definitivo.

Qué se elige en las elecciones legislativas nacionales 2025

En las elecciones programadas para el 26 de octubre se renovarán 24 senadores y 127 diputados nacionales. Mientras que los diputados se elegirán en todo el país, los senadores se definirán en los distritos de CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El padrón definitivo para las elecciones nacionales de octubre se publica 40 días antes de la elección general. Según el cronograma electoral, la fecha de publicación e impresión del padrón definitivo será el 16 de septiembre.

En las próximas elecciones se elegirán senadores y diputados nacionales.

A partir de esa fecha, se podrá consultar el lugar de votación, mesa y número de orden en la página oficial del padrón electoral. Ese mismo día también se designarán las autoridades de mesa.

Quiénes pueden votar en las elecciones nacionales de octubre

De acuerdo con la Cámara Nacional Electoral, en las elecciones legislativas del 26 de octubre los argentinos nativos y naturalizados mayores de 16 años y que figuren en el padrón electoral podrán emitir su voto.

En estas elecciones se renovará parcialmente los miembros del Congreso.

En Argentina, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años. Sin embargo, para los jóvenes de 16 y 17 años, y para los mayores de 70, el voto es optativo.

Los argentinos residentes en el exterior también podrán votar en consulados y embajadas. Una de las novedades es que a partir de estas elecciones también podrán hacerlo por Correo Postal.

¿Cómo funciona la Boleta Única Papel que se usará por primera vez en octubre?

La implementación de la Boleta Única Papel fue aprobada por el Congreso en octubre de 2024. Se trata de una papeleta que incluye a todos los candidatos, categorías de cargos, y partidos políticos que pueden ser elegidos en la elección.

El modelo de la Boleta Única de Papel para las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Está dividida en espacios horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas.