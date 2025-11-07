Dua Lipa en Argentina: apertura de puertas, cortes, cómo llegar y todo sobre los conciertos en el estadio River Plate este 7 y 8 de noviembre

Dua Lipa se presentará en Argentina este 7 y 8 de noviembre en el estadio River Plate, en lo que será su tercera visita al país.

En el marco de su Radical Optimism Tour, la cantante británica llegará para presentar en vivo su tercer álbum de estudio, Radical Optimism, con un show que promete un gran despliegue visual, bailarines y todos los temas de su nuevo material.

La gira, que comenzó en junio en Europa y continuó en octubre por Estados Unidos y Asia, iniciará su etapa latinoamericana en Buenos Aires, con dos conciertos muy esperados por sus fanáticos.

Cómo comprar las últimas entradas para ver a Dua Lipa en River

Aún hay entradas disponibles para el show de Dua Lipa en RIver este viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Los tickets pueden adquirir de manera oficial únicamente a través de allaccess.com.ar.

Los precios oficiales, sector por sector, son los siguientes:

Platea Sivori Alta: $80.000 + SC

Ml Campo General + Platea Sivori Baja: $90.000 + SC

Ml Platea San Martin Alta: $140.000 + SC

Ml Platea Belgrano Alta: $140.000 + SC

Mi Platea Sivori Media: $160.000 + SC

Mi Campo Delantero Izquierdo/Derecho: $180,000 + SC

Platea San Martin Inferior $ 210.000 + SC

Platea San Martin Baja: $ 210.000 + SC

Platea San Martin Media: $210.000 + SC

Platea Belgrano Inferior: $210.000 + SC

Platea Belgrano Baja: $210.000 + SC

Platea Belgrano Media: $210.000 + SC

Dua Lipa se presentará en el Estadio River Plate. Foto: Arturo Holmes/Getty Images for ABA/AFP.

Dua Lipa: cómo llegar al estadio Monumental en tren, colectivo y subte

Trenes:

Tren Mitre – Estación Nuñez y Estación Belgrano C

Belgrano Norte – Estación Ciudad Universitaria

Colectivos:

Metrobús Cabildo: líneas: 41, 44, 57, 60, 63, 65, 67, 68, 80, 152, 161, 168, 184, 194

Barrancas de Belgrano: líneas: 15, 29, 42, 44, 55, 63, 64, 65, 80, 113, 114, 118, 130

Avenida Libertador. líneas: 15, 28, 29, 107, 130

Ciudad Universitaria: líneas: 28, 33, 34, 37, 42, 45, 107, 160

Subte: Línea D: Estación Congreso.

El Gobierno de la Ciudad anunció que la Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1.30.

Este viernes toca Dua Lipa en River, y podés ir y volver en Subte.

La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m.

Ingreso único por Congreso de Tucumán. Te podés bajar en las estaciones Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de julio.

Chequeá los accesos habilitados.

Desvíos de colectivos:

Línea 15: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo

Línea 28: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Ciudad Universitaria

Línea 29: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo

Línea 107: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Monroe y Cabildo

Línea 130: Entre 00.30 y 1.30 tomar en Metrobús Cabildo

Dua Lipa en Argentina: horarios, accesos y todo lo que tenés que saber

Horarios

Apertura de puertas: 16.00

Artista invitada – Yami Safdie: 20.00

Show de Dua Lipa: 20.00

Accesos

Campo trasero: Av. Libertador y Campo Salles

Plateas Belgrano (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Libertador y Udaondo

Campo delantero derecho: Av. Libertador y Udaondo

Campo delantero izquierdo: Av. Alcorta y Monroe

Plateas San Martín (Inf./Baja/Media/Alta): Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori alta: Av. Alcorta y Monroe

Plateas Sívori media: Av. Alcorta y Monroe

Parking interno River: Av. Alcorta y Monroe

Parking Hípico: Av. Alcorta y Monroe

Parking ex Tiro Federal: Av. Lugones y Campo Salles

Objetos prohibidos

Equipos de fotografía y video.

Palos de banderas y selfie sticks.

Armas de fuego o punzantes.

Pirotecnia / explosivos.

Sustancias ilegales.

Drones.

Punteros laser.

Bebidas de cualquier tipo.

Alimentos de cualquier tipo.

Fuegos artificiales.

Paraguas, mates, mochilas grandes.

Animales, a excepción de perros de compañía.

Skates, monopatines o vehículos personales motorizados.

Coches de bebés.

Esta será la tercera vez que la cantante se presenta en Argentina. Foto: Martín Bonetto.

Setlist completo de Dua Lipa: qué canciones se espera que suenen

La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores días atrás con una playlist publicada en su perfil de Spotify, que adelantaría parte del setlist que interpretará durante los conciertos de su Radical Optimism Tour.

La lista reúne 22 canciones y sería una pista para los fanáticos sobre lo que podrán escuchar en vivo, aunque también promete revisar todos sus grandes éxitos.

Además, todo indica que habrá algunas sorpresas preparadas especialmente para cada show. Los rumores apuntan a que Dua Lipa podría mantener su tradición de incluir un cover interpretado junto a un artista local.

Houdini

Training Season

Dance The Night

Don’t Start Now

Levitating

New Rules

These Walls

Break My Heart

Falling Forever

Physical

Love Again

Illusion

Be the One

Hotter than Hell

We’re Good

Hallucinate

End of an Era

Happy For You

Whatcha Doing

French Exit

Anything for Love

Maria

Dua Lipa en Argentina: sus anteriores visitas al país

Dua Lipa visitó por primera vez la Argentina en 2017, cuando fue telonera de Coldplay en los conciertos del Estadio Único de La Plata. Aquel exitoso debut la llevó a preparar su propio show en el Teatro Vorterix, con entradas agotadas, que marcó el inicio de la “dualipamanía” entre el público local.

Su regreso al país se dio en 2022, con dos presentaciones sold out en el Campo Argentino de Polo. Para entonces, la artista ya se había consolidado como una de las grandes figuras del pop internacional, con dos discos publicados —Dua Lipa y Future Nostalgia— que la ubicaron en lo más alto de los rankings mundiales.