Dudas y certezas sobre el romance de Pamela Anderson y Liam Neeson: «Su vínculo es genuino»

Miradas cómplices, risas compartidas, ambos solteros, y una película que los unió como nunca antes. Esas circunstancias captaron la atención de muchos cuando observaron cómo interactuaban Liam Neeson y Pamela Anderson en la previa al estreno de la remake de La pistola desnuda, y surgieron rumores de un incipiente romance.

En la reedición de la comedia satírica de Leslie Nielsen, Neeson interpreta al teniente Frank Drebin Jr. y Anderson a la femme fatale Beth Davenport. La química en la pantalla podía atribuirse al talento de ambos, ya consagrados en la industria, pero los testimonios de fuentes que participaron del rodaje aseguraban que había algo más.

Las versiones se avivaron el pasado 29 de julio, cuando los actores se besaron y abrazaron frente a las cámaras del programa norteamericano The Today Show.

Aunque formaba parte de un sketch, cuando la conductora les preguntó si era solo ficción o si el enredo romántico de la trama se había escapado a la realidad, ambos sonrieron con timidez y dejaron entreabierta la puerta, sin negar ni confirmar el flechazo.

El torbellino mediático hizo que en tan solo un mes se consultase a todas las fuentes posibles. Cada gesto en Instagram generaba más entusiasmo, los lugares a los que asistían juntos, y cada alfombra roja era analizada con la lupa de Cupido.

Los actores fingieron haber sido captados besándose. Foto: captura de video/The Today Show, NBC.

Después hablaron seres queridos de ambos, en distintos medios internacionales, y todos se mostraron felices por la «pareja». Llegó un momento en que parecía ya no haber dudas.

«Es sincero y está claro que están enamorados el uno del otro», dijo una fuente cercana en ese momento, que aseguró además que ambos estaban «disfrutando de la compañía mutua», mientras hacían la gira promocional.

Liam Neeson y Pamela Anderson, ¿están juntos?: «Ninguno fingiría nada»

El portal TMZ afirmó el viernes 29 de agosto que los publicistas de Anderson y Neeson «fabricaron la relación» para una campaña de relaciones públicas sincronizada con el lanzamiento de The Naked Gun.

En el artículo el mismo medio aseguró que aunque los protagonistas recibieron el «apoyo de sus amistades», que los impulsaron a dejarse llevar por ese floreciente sentimiento, Pamela y Liam nunca habían llegado a tener una «cita real».

La historia de amor que ilusionaba a aquellos que conocen la dura historia de vida del actor , -que jamás había presentado públicamente a otra mujer como su pareja desde la muerte de su esposa y madre de sus dos hijos- y la reinvención de la carrera de la ex Baywatch, parecía desmoronarse.

Sin embargo, una fuente del equipo de filmación respondió a la revista People y desestimó aquella desmentida. «Todo entre ellos ha sido genuino. Ninguno de los dos participaría jamás en un truco publicitario; la pasan genial juntos, y ninguno necesita publicidad», aseguró la fuente cercana a la película.

Las versiones cruzadas sobre el romance de Pamela Anderson y Liam Neeson. (Foto: AP)

Otra fuente, también del set de rodaje, aseguró: «Su relación no es solo una fachada. Tienen una conexión real, y no hay ningún incentivo para que ninguno de los dos organice algo así».

Ambas fuentes insistieron en que todos los intercambios entre las estrellas de Hollywood que quedaron registrados en las red carpets fueron honestos, y no actuados.

En diálogo con Page Six, otra voz consultada que compartió cientos de horas de grabaciones con la dupla, indicó que «todo entre ambos es muy sincero».

«No van a aparecer en la alfombra roja y ser adorables solo para ser falsos, eso no es parte de la esencia de ninguno de los dos», sentenció. Mientras tanto, ni Anderson ni Neeson se pronunciaron al respecto, y el esperado reboot ya se estrenó en Estados Unidos el 1 de agosto de 2025.