Duki se emocionó en la previa de sus dos shows en River

Duki no pudo ocultar la angustia y felicidad que le provoca presentarse en el Monumental, ya que considera que está «quemando etapas».

En la previa de su dos recitales en River, Duki habló con la prensa sobre lo que significa vivir estos momentos en su carrera y se emocionó al reflexionar el recorrido que llevó a cabo con tan solo 24 años.

Duki reveló: «Me da un poco de miedo el hecho de quemar tantas etapas, que ya no haya un siguiente paso»; y reflexionó ante la pregunta del periodista de Radio Pop Eddie Babenco: «Creo que es el problema por el que se vuelven locos los más grandes, llega un momento que haces todo lo que querés, cumplís todo lo que querés».

Y continuò: «Por eso trato de tener una vida bastante tranquila y ordinaria, porque si llegas a un momento en el que todo lo que querés lo tenés, no existe el margen de frustración, motivo para ser feliz, motivo para levantarse porque ya tenés todo».

Para finalizar, Duki señaló: «Creo que parte de la angustia que tengo va arraigado a eso, van a ser dos días y se me van a ir de las manos, y no sé si quiero que sean ahora». Tras esta frase, el cantante no pudo ocultar su angustia y emoción, por lo que decidió levantarse e irse atrás del escenario para calmarse.

Duki agotó dos fechas en River Plate

Duki agotó en pocas horas todas las entradas para los conciertos del 2 y 3 de diciembre en el estadio Monumental con 150 mil localidades vendidas.

Luego de llenar cuatro estadios de Vélez Sarsfield, Duki cumple su mayor sueño de su carrera: presentarse en un River con el estadio colmado. Esto último ocurrirá durante el próximo fin de semana, ya que los fanáticos apoyaron fuertemente y agotaron las entradas en pocas horas.

