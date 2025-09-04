Dura respuesta K por la campaña libertaria «kirchnerismo nunca más»

El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro, reivindicó a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner al salir en respuesta del slogan utilizado por La Libertad Avanza en la campaña electoral, “kirchnerismo nunca más”.

“Los tipos que dicen ‘kirchnerismo nunca más’ están destruyendo la Argentina”, afirmó. “¡Las pelotas! ¡Kirchnerismo más que nunca!” enfatizó.

El referente camporista consideró que es momento de dar la discusión sobre los modelos de país, reivindicando “un plan industrialista, que genere empleo y con salarios dignos”, dijo, en el marco del Día de la Industria, en la Expo “Hecho en Merlo”, adonde fue invitado por el intendente Gustavo Menéndez.

Sobre las políticas del gobierno nacional, aseguró que hay “15.500 fábricas cerradas y la destrucción de 220 mil puestos de trabajo registrados”. Y sostuvo que es el resultado de “tarifas que aumentaron más de 1.500%, salarios y jubilaciones a la baja, caída del consumo en supermercados, mayoristas y minoristas, el 90% de la obra pública paralizada, apertura indiscriminada de importaciones”.

“Hicieron un blanqueo por 20 mil millones y se los fugaron, fueron al Fondo Monetario a pedir 20 mil millones más, ajustaron hospitales y universidades, le sacaron los medicamentos a los jubilados y a los pacientes oncológicos, y aún así no les cierran los números”, remarcó.

El presidente Javier Milei en la presentación de candidatos en Villa Celina.

Wado de Pedro afirmó que “soy productor agropecuario, quinta generación de productores, pero quiero que lo que produzco se industrialice en la Argentina”. “Algunos quieren una Argentina agroexportadora y de timba financiera, pero está demostrado que con 47 millones de habitantes la única forma de que haya oportunidades para todos y que las familias argentinas puedan vivir cada vez mejor es industrializando el país”.

Con tono enfático, concluyó: “Por eso, a los que dicen kirchnerismo nunca más, les vamos a decir kirchnerismo más que nunca. Porque la Argentina necesita volver a ser un país con fábricas abiertas, máquinas funcionando y pibes estudiando”.