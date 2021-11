EA Sports perdió un juicio y deberá sacar a Maradona del FIFA

Sattvica, titular de los derechos de imagen y marca del Diez, le ganó la demanda a la firma EA Sports.

El Juzgado Civil y Comercial N8 dio lugar a un reclamo que hizo Sattvica, la empresa que preside Matías Morla y que tiene la titularidad de la explotación de la marca e imagen de Diego Maradona, y prohibió que se utilice la imagen del Diez en el popular juego FIFA 21. “Cese de inmediato en el uso, de las marcas indicadas en el Anexo 8a de la demanda, que por cualquier medio que se encuentren realizando, debiendo abstenerse asimismo de utilizar dichos signos en las en las plataformas a través de las cuales distribuye el FIFA 21, FIFA Ultimate Team, FIFA Street, FIFA World Class Soccer, Football Manager y EA Ultimate Player; así como también, cesar en la publicidad respecto de dichos productos ya sea en folletería, internet, radio, televisión y/o en cualquier otro medio de difusión”, dice el fallo resolutorio firmado por el Juez Federal Marcelo Gota.

El litigio había comenzado hace un año ya que la empresa EA (Electronic Arts Inc) que es la desarrolladora de los juegos para consolas más importantes del mundo, había lanzado al mercado la última versión en la que se podía contar con Diego Maradona pero sin tener la autorización de Sattvica, que accionó legalmente a través de Mauricio D’Alessandro. EA había firmado el contrato con Stefano Ceci, el ex amigo de Maradona quien no tiene los derechos de representación de la marca, por lo que eso disparó la demanda de la empresa. El contrato con el que intentó negociar Ceci fue dado de baja por la Justicia quien le dio la titularidad de la marca a Sattvica y es ahora el Juez quien dio lugar al reclamo. Por eso motivo la empresa demandó a EA y ahora el fallo del Juez no solo le prohíbe el uso, la publicidad, sino que además le fijó una caución de 3 millones de pesos.

Este es el primer fallo en el que la Justicia le da lugar a Sattvica, como titular de la marca, en un reclamo después de la muerte de Diego Maradona.