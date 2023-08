Economistas de EEUU califican la dolarización de Milei como «terrible» y «peligrosa»

«La dolarización es el camino equivocado para Argentina», indican especialistas como el exrepresentante del Tesoro y en el FMI, actual director del Official Monetary and Financial Institutions Forum.

En el marco de su raid mediático tras convertirse en el candidato más votado en las PASO del domingo pasado, Javier Milei (LLA) aseguró que el viernes mantendrá un encuentro virtual con autoridades del Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Junto con mi consejo económico voy a tener una reunión por Zoom con el Fondo el día viernes», detalló el candidato presidencial en declaraciones radiales. La idea, según se estima, es avanzar en el proyecto de dolarización de la economía argentina que, en los Estados Unidos, ya califican como “terrible” y “peligrosa”.

En efecto, las críticas vienen ahora del país del norte, donde el economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, Robin Brooks, expresó que se trata de una “idea terrible”.

En tanto, exrepresente de Estados Unidos en el directorio del FMI durante el gobierno de Barack Obama, Mark Sobel, en un documento expresó que «la dolarización es una estrategia ‘sin salida’ potencialmente peligrosa y podría sembrar la semilla de una gran contracción y colapso».

En ese artículo publicado en la web del Foro Oficial de Instituciones Monetarias y Financieras (OMFIF), se destaca que “con la ‘sorprendente’ victoria de Javier Milei en las elecciones primarias de Argentina, los inversores mundiales se centran ahora en sus propuestas de política económica, muy poco ortodoxas, de fuerte austeridad fiscal, liberalización y dolarización y, por extensión, de abolición del Banco Central”.

“Independientemente de quién gane la presidencia, Milei tiene razón al pedir una consolidación fiscal masiva para frenar el exceso de endeudamiento y liberalizar la economía para impulsar la productividad. Pero la dolarización sería una apuesta demasiado arriesgada. No hay soluciones milagrosas para los problemas del país, sólo trabajo duro”, aclaró el director del Official Monetary and Financial Institutions Forum.

“La dolarización es el camino equivocado para Argentina. La última vez que se intentó esto terminó en una gran devaluación que lo descarta para siempre como un objetivo de política. El peso está, incluso con la devaluación reciente, muy sustancialmente sobrevaluado, solo mire su nivel frente a Brasil y Turquía”, explicó Sobel en Twitter.

Poco antes, el analista del IIF para América Latina, Martín Castellano, sostenía que “la devaluación del peso argentino en el mercado oficial no ha reducido la diferencia con la cotización paralela”, sosteniendo que “incluso en un período de transición, se necesitan medidas articuladas y consistentes para contener el traspaso de la inflación y mejorar las cuentas externas. De lo contrario, la presión del tipo de cambio seguirá siendo alta”, subrayó.