Reunión de Comisión en el Museo Virginia Choquintel

Ediles continúan analizando la creación de una aplicación para taxis y remises en la que se pueda elegir un chófer o choferesa

La iniciativa es del concejal Diego Lassalle y propone la creación de la campaña “Elijo quien me lleva”, la cual plantea una aplicación para el servicio de taxis y remises en la ciudad de Río Grande. En el mismo se pretende que el usuario del servicio pueda seleccionar un conductor o conductora según su preferencia. El objetivo es incentivar la incorporación gradual de mujeres al mercado laboral transportista.

Río Grande.- Durante la jornada de este miércoles se llevó adelante una nueva reunión de Comisión, donde los ediles analizaron varios proyectos que se encuentran en comisión entre el proyecto de ordenanza del concejal Diego Lassalle sobre la creación de la campaña “Elijo quien me lleva”.

El encuentro contó con la presencia de los concejales Von der Thusen, Calisaya, Llancapani, Mora, Martínez, Abregú, Campos y Lassalle, como así para el tratamiento de este asunto participó la presidente de ATURG Griselda Fuentes y Taxistas independientes.

Este proyecto tiene como objetivo centrales generar una aplicación móvil para que los pasajeros puedan seleccionar, al momento de solicitar un móvil, un conductor o conductora según lo prefiera, incentivar a la gradual incorporación de mujeres en el mercado laboral de conductores de taxis y Remises de la ciudad de Rio Grande, fomentando la paridad de género, facilitar la accesibilidad a adquirir un servicio acorde a las necesidades del pasajero, generar la posibilidad de brindar diversidad de posibilidades: tamaño del vehículo, idioma del chofer, traslado de animales de pequeño y mediano porte, traslado para personas con discapacidad, etc., y el programa tendrá como función primordial velar por el cumplimiento de lo aquí establecido.

Al respecto el concejal Lassalle manifestó que “la idea es que los usuarios puedan optar respecto de quien quiero que me traslade desde un punto de la ciudad a otro en el sistema de transporte público y privado de pasajeros, tanto de taxis como de remises, nos encontramos con la buena fortuna de que ya se está aplicando, pero no en la totalidad de todas las asociaciones y en los taxistas independientes que no tienen la posibilidad económica de generar un fondo para contratar este tipo de tecnología, entonces si hay una asociación que la aplica, pero hay un montón de otros taxis que no lo pueden aplicar, el Estado municipal tiene que generar las bases legislativas para igualar la posibilidad de opciones tanto para el cliente como para el trabajador del volante”, sostuvo el edil.

Asimismo entendió que “la tecnología bien utilizada es siempre a favor del usuario y del comerciante, dado que teniendo este tipo de herramienta tecnológica te da en tiempo y forma cuando pediste el taxis, desde donde y hasta donde te trasladaste, el horario, quien te llevo, por lo cual esa información es positiva tanto para el usuario como para el taxista como para el remisero, por lo cual no podemos perdernos la posibilidad de aplicar este tipo de tecnología”.

Por ultimo dijo que “hoy en la reunión estuvieron presentes representantes de ATURG que tienen la aplicación y taxistas independientes que no tienen la aplicación, las dos miradas son interesantes, por lo tanto si nosotros legislamos esta norma, la misma nos tiene que igualar en posibilidades”, concluyó.