Efren Venturini: “Vicentin preparó esta estafa”

Un ex trabajador que fue detenido dentro de la cerealera horas antes del último golpe militar negó que la empresa padezca “estrés financiero”.

Un ex trabajador de Vicentin que fue detenido dentro de la empresa horas antes del último golpe de Estado denunció este martes que el préstamo por casi $20 mil millones que recibió la aceitera de parte del Banco Nación durante el anterior gobierno no fue por “estrés financiero”, sino que fue una “estafa”.

“Esto es una estafa. No es un estrés financiero y lo prepararon”, aseguró Efrén Venturini, de 74 años, en declaraciones radiales.

Venturini era oficial de construcción y delegado sindical en 1976 cuando fue apresado dentro de la aceitera.

“El 23 de marzo a la noche me pusieron preso dentro de un baño en Avellaneda (Santa Fe) y a las 24 horas me liberaron. Me detuvieron en la fábrica, vino el jefe de Personal con militares, me señaló y dijo ‘éste es’”, detalló el ex empleado.

Venturini agregó que en octubre del ’76 todo el cuerpo de delegados cayó preso: “Siempre estuve en el ojo de la tormenta. Nos apuraban porque querían meter miedo”, aseguró.

En otro orden, el ex gremialista se quejó por la lentitud de la Justicia respecto a las responsabilidades civiles en la última dictadura.

“Se avanzó poco con los responsables civiles de la dictadura en la Justicia. Declaré en el juzgado federal de Reconquista, pero no pasó nada”, se lamentó Venturini.

El Gobierno dispuso la intervención de Vicentin a través de un decreto y anunció que enviará al Congreso un proyecto de expropiación de la firma.

El presidente Alberto Fernández fundamentó el rescate de la compañía ante el eventual riesgo de que el concurso preventivo desemboque en una quiebra y de que esto derive en su extranjerización.