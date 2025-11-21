El abogado de Moyano se fue de Camioneros y agudiza la crisis: «Hace dos meses no puedo cuidar a Hugo»

Sigue la crisis en Camioneros. Este jueves dio un portazo el dirigente Rodrigo Condori, un abogado que ocupaba dos cargos: el de secretario de Coordinación de Asuntos Jurídicos del gremio de la provincia de Buenos Aires y el de secretario de Seguridad Social y Jubilaciones de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.

Por la causa del supuesto fraude, el jefe camionero separó del Consejo Directivo a dos hombres que eran de su extrema confianza. El secretario Administrativo, Claudio Balazic, y el Tesorero, Paulo Villegas. Ambos se movían en tándem con Condori, de ahí los rumores.

La Justicia investiga presuntos sobreprecios en servicios y alimentos por ese valor en el hotel 15 de diciembre del gremio, ubicado en el corazón de Mar del Plata.

Se dice en el gremio que Condori le habría ofrecido la renuncia a Moyano apenas se conoció la investigación judicial, pero que el ex titular de la CGT se la habría rechazado. Pero a partir de ahí Condori habría quedado freezado, según se comenta.

El abogado Condori (el primero a la izquierda) con Hugo Moyano y sus hijos Jerónimo y Karina, el sindicalista Gauna y el intendente de San Vicente Nicolás Mantegazza (de sueter con rombos). Foto: FB.

Hubo una línea sugestiva en el mensaje de despedida que compartió por WhatsApp con otros dirigentes de Camioneros: «Hace 2 meses que no estoy pudiendo cumplir con la única función que siempre tuve, que es cuidar al gremio y a Hugo, así que es momento de dar un paso al costado y dejar espacio a quien lo haga a partir de ahora», escribió Condori.

¿Acaso hay un mensaje cifrado en el texto? ¿De quién y por qué no lo puede proteger?

Dirigente de máxima confianza de Moyano, el abogado Condori negoció las paritarias del gremio con las cámaras empresarias.

Lo llamativo de su salida fue el timing. Ocurrió apenas 8 días antes del congreso de renovación de autoridades de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, previsto para el próximo viernes 28.

«Si quería irse sin llamar la atención podría haber esperado una semana», observaron en el sindicato.

Se espera que en medio de las duras dificultades que atraviesa en el gremio y en la obra social, la semana que viene Hugo Moyano, de 81 años, vaya por un nuevo período de cuatro años como titular de la Federación. Repetiría como su adjunto el chubutense Jorge Taboada.

En el sindicato de Choferes de Camiones bonaerense Hugo Moyano es el secretario general y su primogénito Pablo -con quien está peleado-, su adjunto. Tienen mandato hasta 2027.

Abogado que escaló

Condori fue trabajador de una empresa de correo privada. Mientras estaba empleado allí, se recibió de abogado y, luego, saltó al gremio, donde escaló hasta ocupar dos asientos en los Consejos Directivos de ambas organizaciones gremiales.

Por ahora, dentro del gremio la asesoría legal quedó en manos únicamente de Hugo Moyano (h), quien el 10 de diciembre asume como diputado nacional. Accedió a la banca gracias a un acuerdo entre su padre y Axel Kicillof.

Fue un abogado de extrema confianza de Moyano. Incluso, fue interventor de OCA cuando la compañía postal estuvo bajo el control del gremio. Tuvo conflicto con Pablo Moyano por este tema: el hijo del jefe se oponía a que la empresa quedará intervenida por el sindicato.

El gobernador tenía dos lugares para su espacio en la boleta de Fuerza Patria. En una decisión que para algunos en el peronismo fue «extravagante», Kicillof cedió esos lugares a Huguito Moyano y al sindicalista K Hugo Yasky.

Axel Kicillof y Hugo Moyano.

«Cuando Camioneros tenga un conflicto con la Provincia, ¿con quién se va a alinear Huguito? ¿Con el padre o con Axel?», graficaron en el PJ bonaerense.

Moyano tiene otro abogado, pero es externo al gremio. Se llama Javier Moral. Ocupa las funciones que alguna vez tuvo el ex juez Daniel Llermanos.