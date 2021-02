El Bitcoin llegró a bajar 10 mil dólares, rebotó y cerró en US$ 54.000

El Bitcoin pasó de cotizar US$ 57.580 a US$ 48,967 cerca del mediodía, antes de recuperarse rápidamente y establecerse en alrededor de US$ 54.000,

El precio del Bitcoin (BTC) sufrió hoy su mayor caída en 2021 al depreciarse hasta un 19% tras una masiva venta que provocó un desplome de US$10.000 en su cotización. Al cierre recuperó parte de lo perdido para cotizar cerca de los US$ 54.000 sobre le cierre de la jornada.

El Bitcoin pasó de cotizar US$ 57.580 esta mañana para hundirse hasta los US$ 48,967 cerca del mediodía, antes de recuperarse rápidamente y establecerse en alrededor de US$ 54.000, según el portal especializado en cotización de criptomonedas Coinmarketcap.

La caída en el precio del BTC coincidió con un volumen de operación de US$ 91.060 millones en las últimas 24 horas, un 60% más del que se había operado ayer, en línea con lo que parecería haber sido una toma de ganancias por parte de inversores que buscaron hacerse del casi 100% de renta que dio el Bitcoin en tan solo dos meses.

Para tomar dimensión, el Bitcoin comenzó el año en US$ 29.300 y ayer llegó a superar los US$ 58.000, lo que implica un aumento del 98% en menos de dos meses.

La carrera alcista de Bitcoin tuvo un fuerte impulso en las últimas dos semanas, luego de que la empresa fabricante de vehículos eléctricos Tesla anunciara una inversión de US$ 1.500 millones en esa criptomoneda, además de afirmar que la aceptaría en el futuro como forma de pago.

Al mismo tiempo, la segunda criptomoneda más grande por capitalización de mercado, el Ethereum, también sufrió una caída de proporciones similares este lunes al pasar de cotizar US$1.939 a primera hora del día hasta los US$1.580, para luego recuperar parte de lo perdido y acercarse a los US$ 1.800.

Otro de los motivos que podrían haber empujado a la caída en el precio de las principales criptomonedas fueron las palabras de la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, quien hoy consideró «extremadamente ineficiente» al Bitcoin que, dijo, es usado con frecuencia «para finanzas ilícitas».

«Es un activo altamente especulativo. Me preocupan las pérdidas potenciales que los inversores podrían tener», aseguró Yellen en un evento virtual celebrado por el diario The New York Times.