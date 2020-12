El concejal Hugo Martínez celebró la creación de una coordinación específica para recuperar cultural y económicamente la mirada al mar

“Tenemos una de las costas más amplias y en términos económicos somos un país mediterráneo”

El concejal del Frente de Todos Hugo Martínez anunció la puesta en marcha de la Coordinación de Asuntos Hídricos y Costa Atlántica, y fijó como objetivo recuperar la mirada al mar, tanto cultural como económicamente. Planteó la posición estratégica de Río Grande como ciudad atlántica de la provincia, y la contradicción de ser un país con una de las costas más amplias del mundo pero con una economía que funciona como si fuera mediterráneo. Aspira a que esta idea tome fuerza en los riograndenses, convencido de que la obra del puerto será el resultado del reclamo real de los propios vecinos. Además se refirió a la aprobación del presupuesto 2021.

Río Grande.- El concejal del Frente de Todos Hugo Martínez informó por Radio Universidad 93.5 sobre las conversaciones mantenidas ayer con la Secretaría de Desarrollo Económico, y la decisión de “llevar a la práctica el proyecto de creación de la Coordinación de Asuntos Hídricos y Costa Atlántica. No es un tema menor porque Río Grande nació a partir del mar, no desde la ruta 3. Entraba la mercancía y salía nuestra lana hacia el mar. Nos hemos olvidado del mar y lo hemos dejado de lado en términos culturales y económicos, y esto fue un gran retroceso”, manifestó.“Los riograndenses lo tenemos que tomar como bandera. Muchas veces cuando hablamos del puerto o la salida al mar escuchamos que dicen que es un verso que nos vienen haciendo, pero esta es una decisión de los riograndenses –subrayó-. No le echemos la culpa a los de afuera, tomemos el compromiso todos los riograndenses, porque tiene que ser un compromiso cultural, no solamente declamativo. En eso estamos nosotros”, dijo.Resaltó que “somos una ciudad estratégica para el país. Río Grande es la ciudad atlántica de la provincia y no tiene salida al mar. Para el ingreso y egreso de la mercadería tanto en Buenos Aires como en Ushuaia necesitamos prácticos chilenos en el sur y uruguayos en el norte. Esto no es soberanía sino dependencia, y no puede ser que siendo un país con una de las costas más amplias del mundo, en términos comerciales terminemos siendo un país mediterráneo”, sostuvo.“Tenemos soberanía, Río Grande es estratégica porque estamos a la mitad de la nación argentina, desde La Quiaca al polo sur, por lo tanto es estratégica nuestra salida al mar, nuestro vínculo con el país y el mundo desde el mar”, enfatizó.Confirmó que la coordinación se va a poner en marcha “en el corto plazo, ya se está poniendo en funciones a la persona que va a estar a cargo, y en los próximos días lo dará a conocer el Ejecutivo”.

Presupuesto 2021

Como presidente de la comisión de presupuesto del Concejo Deliberante, evaluó la aprobación de la ordenanza que prevé 6.571 millones de ingresos para el año próximo. “Tenemos el 8% distribuido entre los tres poderes, el Concejo Deliberante, al que le corresponden uno 391 millones; el Juzgado de Faltas, con 47 millones; y el Tribunal de Cuentas, con 86 millones”, detalló.

“A nosotros nos mandaron la información correspondiente al ejecutado hasta septiembre y octubre. El bloque de la oposición ha participado con sus autoridades y hemos atendido los planteos desde la presentación del proyecto por parte del Ejecutivo. Le hemos dado curso prácticamente a todas las inquietudes y modificaciones que solicitaron desde la oposición. El mismo día de la sesión, que estaba prevista por la mañana, se fue postergando hasta llegar a un acuerdo pleno con el bloque opositor. El mismo presidente del bloque tomó la palabra y puso en valor esta dinámica de trabajo y esta forma de encuentro para llegar a una conclusión para que todos los concejales presentes estuvieron de acuerdo”, afirmó.

“Durante el transcurso de la sesión no hubo ningún otro requerimiento del bloque de FORJA, y es llamativo que después de haberse aprobado por unanimidad todos los proyectos, no sólo el presupuesto, diga esto la oposición. Yo rescato la actitud de la oposición pero de ese grupo salen voces disonantes y no se entiende el motivo por el cual plantean diferencias que no plantearon en tiempo y forma”, cuestionó el justicialista.

“Nosotros estamos tranquilos de haber aprobado un presupuesto con las explicaciones de los gastos en tiempo y forma. Por supuesto hay demoras de algunos informes del Tribunal de Cuentas, pero las explicaciones de los distintos secretarios del Ejecutivo dejaron satisfecho a nuestro bloque, a los bloques aliados y a la oposición. Esto quedó explicitado el mismo día de la sesión”, remarcó.

Balance del 2020

A modo de evaluación del año que está por finalizar, dijo que “no fue un año normal, venimos de una crisis pronunciada en los últimos cuatro años que se agudizó con la pandemia. El trabajo cayó totalmente y eso también marca los ingresos por recaudación, que han caído en los municipios, en la provincia y en la nación. El arrastre que traíamos del déficit del año anterior no se pudo recuperar este año por esta situación. En años anteriores uno hacía el presupuesto y en el transcurso del año, por la dinámica misma del crecimiento y la producción, había una ampliación presupuestaria. Allí se recomponían algunas cuentas que venían deficitarias. Este año no ocurrió sino que fue a la inversa. La expectativa de recaudación va a ser de 450 millones de pesos menos de lo estimado en el presupuesto 2020”, alertó.

A esto sumó “el arrastre del déficit del año pasado, más los gastos corrientes que hubo que pagar, más la falta de ingresos por todo concepto de cerca de 450 millones. Esto hace que muchos de estos números que a priori podíamos evaluar como créditos no se han dado en la realidad. A eso tenemos que sumar unos 450 millones de la coparticipación municipal que vienen atrasados, y sólo por ese concepto el déficit financiero es de unos 120 millones. La coparticipación viene con bastante retraso y el acumulado de estos meses nos da un costo financiero de 120 millones”, indicó.

Obra pública

Consultado sobre la proyección de obra pública, “ronda los 1.200 millones, similar a Ushuaia, según el informe del ejecutado de octubre”, dijo. “Debemos tener en cuenta que se ha sostenido desde el municipio a mucha gente que quedó sin trabajo, hubo subsidios a taxistas, remiseros, cuentapropistas. Hubo que salir a contener socialmente por un lado y por otro hacer una gran inversión en salud, como el centro COVID, el laboratorio, todo el equipamiento que se compró para que sea operativo”.

También hizo mención al endeudamiento solicitado por el Ejecutivo para obras, que no prosperó en la sesión, pero sigue la opción de operatorias público-privadas. “Hay varias formas de llevar adelante la obra pública. Una es la que no se ha aprobado, que es la financiación externa por 422 millones. Luego hay obra por administración y un plan de inversión privada también. Tenemos que esperar que se haga pública esta inversión. Hay obras en la avenida Santa Fe, la red de pluviales, el nexo de Avenida Belgrano, son bastantes obras que se van a intentar hacer por inversión privada y otras por administración”, adelantó.

“Esto ya está aprobado en el proyecto de emergencia que termina el año que viene. Además está la inversión de 800 millones de fondos propios previstos en el presupuesto 2021. Rondan cerca de 1.200 millones y a esto hay que sumar las obras con fondos nacionales”, apuntó.

“Tenemos el plan de obras como la doble Santa Fe, hay proyectos de pavimentación en distintos lugares de la ciudad. La avenida Santa Fe implica no sólo pavimentar sino que es una obra de ingeniería”, sostuvo.

A modo de síntesis de la aprobación del presupuesto, volvió a destacar que “hubo una gran actitud de un lado y de otro, escuchando sugerencias y atendiendo inquietudes, porque por ahí tenemos distintas visiones. Nosotros tenemos la intención de que todo salga por consenso y estemos todos de acuerdo. Es una actitud madura de todos los concejales”.

Los números del Concejo

En cuanto a la situación de la institución, que heredó 12 millones de la gestión anterior, indicó que “de a poco se va regularizando esta deuda. De hecho había proveedores que no querían darnos materiales o mercaderías por esta deuda. Esto se fue regularizando y hubo una gestión bastante importante desde el municipio”.

Camino alternativo a margen sur

También se refirió a la necesidad de avanzar con el camino alternativo para margen sur. “Para nosotros es muy importante que se resuelva este tema y entiendo que hay un compromiso de construir un cerco olímpico, que no se realizó en su momento. Es de suma importancia este camino, porque los vehículos de gran porte no deberían pasar por el puente General Mosconi como están pasando, lo mismo el transporte de combustible o sustancias explosivas peligrosas. Esperamos que se reflote este acuerdo para tener una vía alternativa de ingreso y egreso de la margen sur”, deseó.

Todavía restaría una sesión especial antes de finalizar el año: “Esto se está evaluando y vamos a esperar a los próximos días para confirmar esta posibilidad. Hay algunos temas de obra pública, temas de tierras, y estamos por definir esta situación. El banco de tierras es algo muy delicado, venimos con cero terrenos para dar soluciones a la situación que viven muchas familias, así que estamos trabajando sobre este tema”, comentó.

Finalmente se le preguntó sobre la posibilidad de trasladar fábricas que quedaron ubicadas en el corazón de la ciudad, tanto al parque industrial como al parque de Las Violetas. “Estamos muy preocupados y es un tema muy complejo, porque hay inversiones muy importantes, mucha gente que depende de ese trabajo y cuestiones de infraestructura que imposibilitan el traslado de una industria. Ni hablar de la inversión en costos reales. Estamos estudiando las factibilidades por el momento”, concluyó.