El conmovedor mensaje con el que Gladys “La Bomba Tucumana” recordó a su hermana: “Necesito abrazarte, mi amor”

La cantante le dedicó un video a Olga Jiménez, quien murió cuando se complicó su cuadro de coronavirus. “¿Por qué, Dios mío!”, se preguntó en Instagram.

La cantante desmintió que estuviera peleada con su hermana.

El 25 de abril, Gladys “La Bomba Tucumana” recibió una de las noticias más duras de su vida: la muerte de su hermana Olga Jiménez, luego de que se complicara su cuadro vinculado al coronavirus. La cantante se encuentra atravesando el duelo y no puede evitar quebrarse cada vez que se refiere al tema. “¡Por qué, Dios mío! Hermanita, te amo. No puedo más. Necesito abrazarte, mi amor”, escribió este sábado junto a un video.

A lo largo de tres historias de Instagram, que estuvieron musicalizadas por la canción “El amor más grande del planeta”, la artista describió cómo se siente en estos momentos. “Le pongo la mejor todos los días desde que ya no estás. Pero cuando volvés a mi mente, me falta el aire. ¡Dios mío! Mi hermosa hermanita”, aseguró. Y concluyó: “Siempre estás en mi sangre, en mi corazón roto para siempre. ¿Por qué, Dios mío!”.

Hace tres semanas, cuando visitó el piso de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece), Gladys no pudo contener las lágrimas cuando habló sobre la relación que tenía con Olga. “Yo les dije a mis cinco hermanas mujeres que vengan, que fuéramos a comer algo juntas. Fue en mi casa la última vez que la vi a mi hermana. No puedo creer lo que ha pasado, no puedo creer que mi hermana ya no está, que nunca más voy a verla, que nunca más me va a abrazar, no puedo creerlo como la luchó hasta lo último. Cómo quiso vivir. Mi hermana la peleó, era una peleadora”, sostuvo.

En ese sentido, la intérprete de “La pollera amarilla” desmintió los trascendidos acerca de que estaba peleada con su hermana. “Siempre estábamos hablando. Cuando ella estaba enferma, pensaba que salía y yo me quedé tranquila. El décimo día fue el que puso mal y la peleó quince días, veinte con respirador. Con toda la esperanza de que iba a salir. Mis queridos sobrinos y los otros hermanos míos, cada uno en su casa y su dolor. Nunca más vamos a ser los mismos. Ya no somos más siete, ya no somos más cinco mujeres y dos varones. Es muy duro”.

Reflexionando sobre el impacto de la pandemia, “La Bomba” lamentó cómo muchísima gente tuvo que estar alejada de sus seres queridos. “Me niego completamente a esa realidad que me pasó a mí y que le pasó a mucha gente en el mundo. Considero que Dios me hizo una mujer extremadamente fuerte porque siempre voy al frente en todo, y estoy sola, porque no tengo a nadie acá”, admitió.

Pese a estar sola, ya que tiene a la mayoría de su familia viviendo en Tucumán, reveló que encuentra fuerzas para salir adelante gracias a su hijo Tyago Griffo. “Él vive en Córdoba. Es todo, es mi motor para salir adelante, es el que me aconseja, es el que me habla”, concluyó.