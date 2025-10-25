El curioso caso de la canción que engañó a todos: Adriano Celentano y el hit viral en falso inglés

Un subversivo del lenguaje, un insolente, un atorrante en el sentido más pintoresco y positivo de la palabra. El tipo creó una canción que aún miles creen un hit en inglés, pero no es más que un tema en idioma inventado.

Prisencolinensinainciusol se llama la famosa canción que se burla de todos los que sin saber inglés intentan reproducir (erróneamente) la fonética.

Muchos descubren esta «trampa» ahora, por la viralización del recorte en redes. Sin embargo, la travesura pasó el medio siglo y su autor ya tiene 87 años. El artista Adriano Celentano, icono de la cultura musical/cinematográfica del Bel Paese, es a esta altura un monumento a la alegría y a la defensa de ciertos derechos.

Su arte ahora vuelve en fragmentos de Tik Tok, en efemérides de Instagram, en sugerencias de Spotify, pero la obra -que traspasa la música- es imposible de abarcar en algoritmos.

El single Prisencolinensinainciusol se lanzó en 1972 sin demasiadas explicaciones y enseguida se convirtió en himno. Todos coreaban como podían lo que por momentos parecían palabras familiares, «Men», «Cold», «Big» más una catarata de expresiones incongruentes. Lo que el milanés quería demostrar era que a sus compatriotas les fascinaba cualquier canción en inglés, sin importar su significado. Todo podía ser un éxito de Chartbeat.

La parodia con sabor a rap -más difícil que el Supercalifragilisticoexpialidoso de Mary Poppins-esconde una connotación profunda. Tuvo una trascendencia tal que hasta hubo tesis universitarias sobre el asunto, lo que demostró que la comunicación musical excede el lenguaje hablado y que el ritmo, el tono y las melodías -más ese baile eléctrico de Adriano- hacen menear incluso a un extraterrestre.

Un pionero

Para 2002, cuando el grupo español Las Ketchup lanzó el pegajoso estribillo «Aserejé, ja deje tejebe tude jebere sebiunouba majabi an de bugui an de buididipí», Celentano ya sacaba lustre de pionero en este tipo de estrategias.

Por fortuna los videos de aquellas interpretaciones desopilantes de Celentano -con su pareja Claudia Mori en los coros- se consiguen con facilidad en el océano digital. El single más tarde se incluiría en su álbum Nostal Rock, de 1973. Muchos académicos lo consideran una crítica al imperialismo estadounidense.

Para los buscadores de perlas, una de las mejores presentaciones de Celentano sacudiendo el esqueleto al son de Prisencolinensinainciusol es un estudio de la RAI junto a la magnética Raffaella Carrá (1943-2021). En ese video está concentrada gran parte de la italianidad sonoro-visual más revolucionaria del siglo XX.

Il mollegiatto -como le dicen por su forma de bailar elástica- es imbatible, cuantitativa (y cualitativamente). Con su timbre áspero y rasposo, vendió más de 200 millones de discos, editó más de 60 y fue uno de los que introdujo el rock en Italia. Tuvo, claro está, decenas de otros hits (24.000 baci, Il ragazzo della via Gluck, Azurro…), algunos con metáforas políticas, otras anti-Iglesia, otras exclusivamente románticas, pero Prisencolinensinainciusol siempre será ese as «infeccioso» que engaña a algún desprevenido.

Celentano en San Remo, casi una década atrás. (AFP)

En el cine, también

El sex symbol antihegemónico de los labios carnosos, el rostro anguloso y la actitud de gigoló enamoró en más de 40 películas, muchas en dupla con Ornella Muti. Considera que tuvo dos nacimientos, el primero -«el obvio», y el siguiente el día que «un rayo le partió la cabeza»: cuando descubrió a Bill Haley.

Showman con tics mitad Elvis Presley, mitad Jerry Lewis, Don Adriano anda reposando estos últimos años. A diferencia de su amiga Mina -la cantante italiana que vive recluida desde hace décadas para que su público no la vea envejecer-,Celentano no se esconde, pero pisa el freno.

Si algo aprendió de sus días como relojero, cuando abandonó el colegio para ganarse la vida entre agujas y motorcitos, es que el «tiempo tiene dos tiempos»: el de la siembra y el de la cosecha. Ya no tiene que producir. Su cosecha hoy se resignifica entre universos algorítimos e inteligencia artificial. En definitiva, la moda no es más que un reloj que en algún momento vuelve a indicar la misma hora.