El Cuti Romero, entre los 10 mejores defensores centrales del mundo

La revista deportiva inglesa For Four Two elaboró el top 10 de los mejores zagueros del mundo con el cordobés entre ellos. ¡Mirá cómo quedó el ranking!

El cordobés Cristian «Cuti» Romero, defensor del Tottenham Hotspur y campeón del mundo en Qatar 2022 con la Selección Argentina, fue elegido como uno de los 10 mejores del mundo en su puesto, según el ranking elaborado por la revista deportiva inglesa For Four Two.

«Tenaz. Inteligente. Resuelto: Romero es un defensor excepcional que contribuyó a transformar le suerte del Tottenham en el ultimo año. El argentino es también un jugador veloz y muy fuerte», publicó la revista en una breve reseña de las cualidades del zaguero.

Romero, de 24 años y surgido de Belgrano de Córdoba, vistió las camisetas de Genoa, Juventus y Atalanta, los tres en Italia, y actualmente juega en la Premier League para el Tottenham Hotspur.

El cordobés fue elegido en 2021 como el mejor defensor de la temporada de Serie A de Italia y luego elevó su nivel para convertirse en pieza clave de la Selección Argentina que obtuvo la Copa América en Brasil 2021, la Finalísima ante Italia, el campeón de Europa, y finalmente el Mundial de Qatar el 18 de diciembre pasado.

EL TOP 10 COMPLETO DE LOS MEJORES DEFENSORES CENTRALES DEL MUNDO

1 Eder Militao (Real Madrid)

2 Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

3 Virgil Van Dijk (Liverpool)

4 William Saliba (Arsenal)

5 Kim Min-Jae (Nápoli)

6 Antonio Rudiger (Real Madrid)

7 Ruben Días (Manchester City)

8 Marquinhos (PSG)

9 David Alaba (Real Madrid)

10 Cristian Romero (Tottenham Hotspur).