«El dinero no aparece»: la batalla legal por la herencia de 22 millones de dólares de Virginia Giuffre, la denunciante de Jeffrey Epstein

Virginia Giuffre, la mujer que denunció a Jeffrey Epstein por abuso sexual y tráfico de menores, murió a los 41 años el 25 de abril de 2025. Su partida generó conmoción y destapó la compleja situación personal que enfrentaba, pero además se desató una disputa legal por su patrimonio.

«Virginia se suicidó tras haber sido víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida; fue una guerrera incansable en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos sobrevivientes, y al final, el costo del abuso fue tan alto que se volvió insoportable para Virginia», decía el comunicado que publicaron sus allegados cuando confirmaron la triste noticia.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019. (Foto: AP)

A siete meses del fallecimiento, su familia exige respuestas sobre la «fortuna perdida de 22 millones de dólares». Según consigna The Sun, elevaron el caso a la Justicia, y sus allegados aseguran que el dinero no aparece.

Virginia Giuffre no dejó un testamento: todo lo que se sabe sobre el conflicto de su patrimonio

Virginia no dejó ningún testamento formal, pero hay registros de las millonarias compensaciones económicas que recibió en varios acuerdos judiciales, fondos económicos a las víctimas y demandas civiles.

Presentó denuncias contra el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel, así como contra la socialité británica Ghislaine Maxwell , expareja de Epstein y presunta madama que captaba a las víctimas, muchas de ellas menores de edad, como en el caso de Virginia.

Virginia Giuffre tenía 41 años y había sido fundamental en la causa contra Epstein. (Foto: EFE)

Giuffre alegó en documentos judiciales que Maxwell la contrató como una «esclava sexual adolescente» para Epstein. Su testimonio fue central en la acusación sobre la red de tráfico sexual que luego sería el eje de la investigación federal conocida como «los archivos y las listas de Epstein».

En la estimación de su fortuna se incluye el acuerdo extrajudicial ampliamente difundido de 12 millones de libras esterlinas (16 millones de dólares), que el príncipe Andrés pagó como compensación tras difundirse la famosa foto donde se lo ve tomando de la cintura a Virginia cuando tenía 17 años.

El príncipe Andrés con Virginia Giuffre.

Anteriormente Giuffre también recibió 500.000 dólares de Epstein, en un acuerdo extrajudicial de 2009.

Sin embargo, los documentos presentados recientemente en una batalla legal por su fortuna en Australia valoran su patrimonio en solo 233.000 libras esterlinas, lo que se traduce en 310.000 dólares.

Los escritos judiciales a los que tuvo acceso el medio The Telegraph, indican que la herencia está compuesta por múltiples activos de los emprendimientos de Giuffre, joyas, automóviles, un caballo y objetos personales recuperados de su granja en Perth, Australia, su último domicilio.

«Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice», las memorias póstumas de Virginia Giuffre. (Foto: AP)

Había escrito el libro La Chica de Nadie: Memorias de Sobrevivir al Abuso y Luchar por la Justicia, que se publicaron como memorias póstumas; además fundó varias asociaciones para víctimas de tráfico sexual.

En medio de un divorcio y sin ver a sus hijos: los últimos días de Virginia Giuffre

Su familia comenzó la investigación para determinar a dónde fue a parar la cantidad faltante. También exigen que su exmarido, Robert Giuffre, no obtenga ni un solo centavo de la fortuna.

Virginia atravesaba un divorcio luego de 22 años de matrimonio con Robert, el padre de sus tres hijos. Sus últimos meses de vida además había denunciado a su exesposo por abuso, y en sus posteos de Instagram aseguraba que él no la dejaba acercarse a los niños.

Virginia y su exesposo, Robert Giuffre. Foto: Instagram @virginiarobertsrising11

«Pude luchar contra Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, quienes abusaron de mí y me traficaron. Pero no pude escapar de la violencia doméstica en mi matrimonio hasta hace poco. Tras la última agresión física de mi esposo, ya no puedo callar», expresó en diálogo con la revista People en su última declaración pública.

Virginia había sido acusada de violar una orden de alejamiento por violencia familiar a raíz de un incidente ocurrido en febrero, pero falleció antes de comparecer ante el tribunal por el asunto.

Dos de sus tres hijos ya son adultos, Christian Giuffre, de 19 años, y Noah Giuffre, de 18, y ya presentaron una demanda ante el Tribunal Supremo de Australia para obtener el control del patrimonio de su madre, y los posibles ingresos de sus memorias póstumas.

Robert sigue siendo su pariente más cercano a pesar del contexto de la conflictiva separación, y también se presentó ante la Justicia para exigir la herencia.

Sky Roberts, hermano de Virginia Giuffre, en la última conferencia sobre la publicación de archivos de Epstein. (Foto:AFP)

Los hermanos de Virginia están en desacuerdo y presentaron sus argumentos. Los abogados de cada parte discutieron una serie de cuestiones, entre ellas si la hija de Virginia Giuffre, cuyo nombre no puede revelarse por razones legales, debería formar parte del caso a pesar de ser menor de edad.

Cheryl Myers, exama de llaves y cuidadora de Virginia Giuffre, y Karrie Louden, ex abogada de Perth, también solicitan ser nombradas administradoras de la fortuna. Por ahora se nombró un administrador temporal

Un correo electrónico que Virginia le envió a su contador un mes antes de su muerte podría ser considerado como un «testamento implícito», donde le decía que todo su dinero debía pasar a sus hijos, e insistía en que su exesposo no obtenga nada.

La exabogada de Virginia y su cuidadora testificaron para que se reconozca ese material como prueba, pero será decisión del tribunal australiano determinar la validez legal o no de los documentos. La deliberación continuará en otras audiencias en 2026.

El príncipe Andrés fue despojado de su título real y enfrenta un nuevo escarnio público. (Foto: Reuters)

Todo esto ocurre en paralelo a que se le ordenara al príncipe Andrés comparecer ante el Congreso de Estados Unidos para explicar su «larga amistad» con Epstein, en pos de cooperar con la investigación, en medio de un nuevo escrutinio público.

El presidente Donald Trump firmó un proyecto de ley para forzar la publicación de los archivos de la investigación sobre Epstein. Ahora ya es ley, y también implica revelar cualquier información sobre la investigación de la sospechosa muerte de Epstein en una prisión federal, así como la responsabilidad de su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Epstein fue hallado muerto en su celda el 10 de agosto de 2019, mientras aguardaba ser juzgado por una acusación federal de tráfico y abuso sexual de menores. Su fallecimiento fue declarado como presunto suicidio, en medio de rumores y trascendidos que jamás pudieron probarse.

Maxwell actualmente está cumpliendo su sentencia de 20 años de prisión por tráfico sexual en una cárcel de Estados Unidos. Fue la única condenada en la causa.