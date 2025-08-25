El diputado Castillo sostuvo tras el escándalo en discapacidad que «los implicados deben ir al Congreso»

El diputado nacional del PTS-FITU, Cristian Castillo, compartió su mirada respecto del grado de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, que trascendió a través de audios que cobraron estado público, y que motivaron una investigación en la que se encuentran involucrados funcionarios libertarios, laboratorios y droguerias.



«Ante la magnitud de lo que implica, los hechos señalados en los audios» que fueron publicados y que implican a Diego Spagnuolo, el anterior director de la Agencia Nacional de Discapacidad, desde el Frente Izquierda «creemos que tienen que asistir al Congreso«, dijo Castillo.

El legislador entiende que por la gravedad del hecho, quienes tendrían que ser interpelados en el parlamento «para dar cuentas» son «tanto Karina Milei,que está implicada directamente, por lo que se dice en los audios, y Mario Lugones, el secretario de Salud de a Nación».

En el caso de Mario Lugones afirmó Castillo, es porque es el «máximo responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad», luego que el Presidente desplazó al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, lugar donde hubo alrededor de 380 despidos,y se congelaron las prestaciones».

También fue separado de su cargo el director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, a quien en los audios Spagnuolo calificó como “un delincuente que maneja la caja” de la agencia

La medida impulsada por los diputados, se planteó «tras la filtración de audios atribuidos al ex funcionario en los que se mencionan presuntos pedidos de coima en su organismo. Pero también se alude a Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem.

Castillo explicó que son «dos medidas parlamentarias elementales» ante la magnitud del escándalo, que por el momento, parece que aun resta saber bien sus alcances.

Por otra parte, en un contexto critico para su persona, la secretaria general de la Presidencia habló durante una «Jornada de Formación de Fiscales» en la provincia de Buenos Aires, y envió un mensaje directo a la oposición: «Vinimos para que no roben más».

«Si se probara, que efectivamente existieron las coimas en las compras de medicamentos y una caja de recaudación del gobierno, estamos efectivamente ante un hecho gravísimo», manifestó el congresista.

Finalmente, Cristian Castillo recordó que mientras se le decía a los beneficiarios “plata no hay”, en los allanamientos se encontraron sobres con 200 mil dólares y maniobras que alcanzarían cifras millonarias.