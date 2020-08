El Dipy, hincha número uno del PSG

El cantante volvió a alentar al equipo francés, esta vez, para la final de la Champions League.

El Dipy.

El Dipy se convirtió en furor dentro del PSG y con la camiseta del equipo francés volvió a alentarlos para la final de la Champions League.

“Gracias a la gente del PSG que ya me mandó la camiseta. Vamos Leo, Ney, Fideo (Di María), este domingo estamos con ustedes. Hoy me voy de ruta, no importa lo que digan. We are París, vamos!”, alentó en Twitter.

Las canciones del argentino musicalizan los viajes y festejos de los jugadores, que hace un día, bajaron del micro bailando y cantando sus canciones tras el triunfo contra Leipzig.