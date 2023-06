El divertido reto de Sergio Massa a Tula Pascual en el acto en Lomas de Zamora

Durante el lanzamiento del candidato de Lomas de Zamora, el precandidato presidencial no podía hablar por el bombo.

Tras participar junto a Cristina Kirchner del primer acto como precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa cerró la presentación de la precandidatura de Federico Otermin para intendente de Lomas de Zamora, en donde, antes de su discurso, protagonizó un divertido cruce con Carlos Pascual, conocido como «Tula».

«Pará Tula, ¡pará Tula!», le pidió Massa a Pascual, debido a que intentaba comenzar su discurso y el reconocido hincha no paraba de darle al bombo.

QUIÉN ES TULA PASCUAL

Tula, quien recibió en representación de los hinchas argentinos que asistieron a Qatar el Premio The Best FIFA 2022 a la mejor afición, desde 1974 que no se pierde ningún Mundial de la Selección Argentina. En ese sentido recordó que estuvo en el 78, en México 1986 y, por supuesto, con 82 años no faltó a la tercera estrella en Qatar.

Junto a su bombo, que le regaló el ex presidente Juan Domingo Perón en 1971 durante su exilio en España, ha recorrido las tribunas de los estadios más importantes del mundo, y por supuesto, muchísimos actos de militantes y dirigentes peronistas.

