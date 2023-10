El dólar blue superó los $1.000 y sigue sin techo: hasta cuándo seguirá el rally

Por tercera rueda consecutiva el dólar blue sigue en alza en medio de una fuerte demanda de cobertura en moneda dura.

El dólar blue cotiza este martes a 1.035 pesos y anota así un nuevo récord nominal, en medio de un contexto de elevada incertidumbre política y económica, a menos de dos semanas de las elecciones generales y frente a una constante demanda de cobertura en moneda dura.

El tipo de cambio informal sube $90 y cotiza a $1.035, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City. En la jornada previa, subió $65 y se trató de un alza similar a la que registró el tipo de cambio informal durante todo septiembre. En dos jornadas, se dispara más de $120.

Operadores dijeron que ante semejante cimbronazo, los precios variaban constantemente de acuerdo a una oferta retraída y a una demanda persistente. En tanto, el Gobierno realiza operativos en la City porteña.

Por su parte, el spread del billete paralelo con el tipo de cambio oficial se ubica en 195,6%, superando niveles de julio de 2022, tras la renuncia del entonces Ministro de economía, Martín Guzmán.

La semana pasada, la divisa paralela trepó $80, la suba más importante post devaluación.

Los diferentes analistas consultados por Ámbito coincidieron en que la suba de los dólares paralelos responde a las declaraciones de los candidatos presidenciales. El líder libertario Javier Milei, quien va primero en las diferentes encuestas, señaló que los «pesos no sirven un excremento».

El economista Federico Glustein señaló que el dólar blue «está respondiendo a incentivos y expectativas» y que a su parecer «no hay techo ni ancla para bajarlos». En ese sentido, contextualizó los dichos de las últimas semanas del candidato de La Libertad Avanza y la emisión monetaria que está llevando a cabo el Gobierno: «Emite cada vez más pesos sin respaldo, lo que se traduce en que muchos de esos excedentes van al blue, y sobre todo, los plazos fijos en pesos terminaron en bienes dolarizados», agregó.

En este sentido, a su parecer Glustein dijo que al haber una falta de entrega de productos, por «falta de precios y otras variables, es lógico que los agentes vayan a protegerse en una moneda fuerte». Por lo cual, afirmó que la dinámica alcista «se va a sostener porque no hay posibilidad de reversión, aunque puede aminorar el impacto».

Por su parte, Andrés Reschini, analista de F2 Soluciones Financieras, sostuvo que el escenario alcista del dólar blue tiene que ver con la «situación de extrema fragilidad», ya que los candidatos no se ocuparon de llevar tranquilidad ni el Gobierno pudo resolver los problemas de fondo, por lo cual «cualquier chispa enciende un incendio».

«Ahora habrá que ver si en algún momento los candidatos como también la gestión económica se ocupan de llevar tranquilidad. Sin embargo, no parece que nada de eso vaya a suceder, así que esta situación va a seguir tensándose hasta tanto no haya algo que de tranquilidad y confianza», apuntó Reschini.

En tanto, el economista Christian Buteler hizo hincapié en los factores de fondo que no solucionó el Gobierno como «la emisión monetaria, que hizo que haya un excedente de pesos y que Banco Central tenga más de dos bases monetarias en pasivos remunerados, asimismo como la escasez de dólares, ya que con el dólar soja en septiembre no se llegó a acumular demasiadas reservas como para sostener la corrida actual. También el ‘plan platita’ del Gobierno, que no implica que la gente que lo cobra salga a comprar dólares sino que esos pesos ingresan en la rueda del consumo y en la cadena siempre hay una parte del sector que obviamente va retirando parte de esos pesos y se dolariza. Y la falta de certidumbre en cuanto al futuro, ya que el candidato que gane no vislumbra un plan de estabilización que convenza». Para el analista, estos factores son los que llevan a que los ciudadanos se vuelquen al dólar.

Asimismo resaltó los dichos del líder libertario, que lejos de ayudar y dar certidumbre, avivan la dolarización y generan mayor presión en el mercado. «Creo que no lo ayudan ni a él», resaltó Buteler, en alusión a que a un candidato que tiene chances de ganar una elección no le conviene «administrar un estallido».

«Llegar al gobierno con el con el país medio incendiado, no me parece el mejor inicio de Gobierno», recalcó el economista, quien catalogó la situación actual como una «corrida» con muy pocas herramientas para controlarla.